Articolo di “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

RUSSIA OLIMPIADI

Gli atleti russi e bielorussi dovrebbero continuare a essere esclusi dagli eventi sportivi internazionali, comprese le Olimpiadi, fino a quando non ci sarà un modo per dimostrare che stanno gareggiando in modo indipendente dai loro governi, hanno dichiarato 34 potenti nazioni in una dichiarazione firmata da Regno Unito, Stati Uniti e Francia, che ospiteranno le Olimpiadi del 2024.

Gli atleti russi e bielorussi sono stati banditi dai principali eventi sportivi dopo l'invasione dell'Ucraina, in un'azione intrapresa dalle federazioni sportive internazionali su richiesta del Comitato Olimpico Internazionale un anno fa. La Russia è stata bandita dalle recenti Olimpiadi come punizione per i programmi di doping sponsorizzati dallo Stato che il paese nega, ma i suoi atleti sono stati autorizzati a gareggiare sotto bandiere come "Comitato Olimpico Russo".

BANDIERA COMITATO OLIMPICO RUSSO 3

Qualche mese fa il presidente del Comitato olimpico Thomas Bach ha iniziato a spingere pubblicamente affinché gli atleti tornino in tempo per i Giochi olimpici estivi del 2024 a Parigi, gareggiando di nuovo sotto una bandiera neutrale, affermando che gli sport globali non dovrebbero bandire gli atleti in base al loro passaporto. Alla fine dello scorso anno, il Comitato olimpico e paralimpico statunitense ha dichiarato di sostenere il tentativo di Bach di riammettere gli atleti russi.

Ora, però, un nutrito gruppo di governi, guidato dal Regno Unito e comprendente anche gli Stati Uniti, si è scagliato contro i piani del CIO, a soli 17 mesi da Parigi 2024 – scrive il WSJ.

Abbiamo forti preoccupazioni su come sia possibile per gli atleti olimpici russi e bielorussi gareggiare come "neutrali" - secondo le condizioni del CIO di non identificazione con il proprio Paese - quando sono direttamente finanziati e sostenuti dai loro Stati", si legge nella dichiarazione collettiva. "I forti legami e le affiliazioni tra gli atleti russi e le forze armate russe sono anch'essi fonte di chiara preoccupazione".

BANDIERA COMITATO OLIMPICO RUSSO 2

La dichiarazione arriva dopo un incontro virtuale del 10 febbraio con i rappresentanti dei 30 Paesi, durante il quale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky li ha esortati a mantenere il divieto russo.

Finché queste questioni fondamentali e la sostanziale mancanza di chiarezza e di dettagli concreti su un modello di "neutralità" praticabile non saranno affrontate, non siamo d'accordo che gli atleti russi e bielorussi possano tornare a gareggiare", conclude la dichiarazione dei Paesi.

"Chiediamo con forza al CIO di affrontare le questioni individuate da tutti i Paesi e di riconsiderare la sua proposta di conseguenza. Notiamo inoltre che la Russia e la Bielorussia hanno la possibilità di spianare la strada per il pieno ritorno dei loro atleti nella comunità sportiva internazionale, in particolare ponendo fine alla guerra che hanno iniziato".

BANDIERA COMITATO OLIMPICO RUSSO 1

Il CIO ha dichiarato di "apprezzare le domande costruttive" incluse nella dichiarazione, "pur notando" che non ha affrontato le "preoccupazioni sui diritti umani" relative al divieto di accesso agli atleti in base alla loro nazionalità.

"Sono in corso consultazioni dettagliate con queste parti interessate per definire più in dettaglio questi principi", ha dichiarato il CIO. "In questo contesto, le domande costruttive espresse nella dichiarazione saranno prese in debita considerazione".

La dichiarazione fa seguito a settimane di discussioni sulla questione, con alcuni dei principali comitati olimpici europei che hanno dichiarato di essere combattuti tra il desiderio che i Giochi abbiano una competizione pacifica tra le nazioni e il loro orrore per la guerra.

A poche ore dalla pubblicazione della dichiarazione, i firmatari hanno dato interpretazioni diverse di ciò che aveva detto e di ciò che volevano vedere accadere ora.

discorso di vladimir putin allo stadio lushniki di mosca 22 febbraio 2023

Il Segretario alla Cultura del Regno Unito Lucy Frazer, il cui dipartimento ha guidato gli sforzi per riunire i Paesi a sostegno del mantenimento del divieto, ha dichiarato che "qualsiasi piano per consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare a Parigi non è credibile".

"Con la prospettiva che i carri armati del Regno Unito, degli Stati Uniti e dei partner europei arrivino in Ucraina nelle prossime settimane e che il Presidente Zelenskyy esprima serie preoccupazioni sull'imminenza di un'offensiva di primavera da parte della Russia, invitiamo il CIO a riconsiderare la sua posizione".

Il Dipartimento di Stato americano, invece, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono risposte dal CIO sui parametri e sui meccanismi di applicazione per la partecipazione neutrale degli atleti russi e bielorussi.

L'Assistente Segretario di Stato per gli Affari Educativi e Culturali Lee Satterfield, che ha firmato per gli Stati Uniti, ha detto che si trattava di "chiedere un'azione tempestiva da parte del Comitato Olimpico Internazionale per fornire chiarezza sulla definizione di neutralità, come riguarda qualsiasi potenziale partecipazione a competizioni internazionali da parte di atleti di Russia e Bielorussia".

Un portavoce del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti ha fatto eco alla dichiarazione di Satterfield e ha affermato che il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti è "allineato con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti... mentre entrambi attraversiamo questo scenario incredibilmente complesso e in evoluzione".

aleksandr lukashenko vladimir putin 1

I comitati olimpici statunitensi e britannici sono indipendenti dai rispettivi governi. Alla fine dell'anno scorso, il Comitato olimpico statunitense aveva indicato di appoggiare il CIO nel suo desiderio di far tornare gli atleti russi e bielorussi e di farli gareggiare sotto una bandiera neutrale; l'allora presidente del comitato Susanne Lyons aveva dichiarato al Wall Street Journal: "Anche se questo lascia un amaro in bocca, il fatto che sembri che si stia facendo marcia indietro su questo punto, è davvero essenziale per il movimento".

Nelle scorse settimane, tuttavia, il nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell'USOPC, Gene Sykes, aveva dichiarato che c'era una "preoccupazione molto reale, persino scetticismo" sulla possibilità di un "gioco sicuro e corretto".

Amélie Oudéa-Castéra, Ministro dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ha firmato per la Francia. Un portavoce del ministro ha dichiarato che "la Francia rispetta la neutralità del movimento sportivo e la decisione sovrana del CIO, ma dobbiamo capire quale sarebbe un modello di neutralità. Oggi abbiamo più domande che risposte".

OLIMPIADI PARIGI 2024

Un portavoce del presidente francese Emmanuel Macron ha rifiutato di commentare se la Francia permetterà agli atleti russi e bielorussi di entrare in Francia per i Giochi.

La Francia ha una certa influenza sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi olimpici estivi di Parigi del 2024, perché potrebbe negare loro il visto.

Una delle ragioni addotte dai funzionari olimpici per la loro precedente decisione di impedire la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali era il divieto di ingresso imposto dai Paesi che ospitano gli eventi.

thomas bach 6 thomas bach 5 thomas bach 7