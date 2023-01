ALTRO CHE TOGA PARTY! – FRATELLI D'ITALIA È ANDATA IN TILT PER IL CASO DI GIUSEPPE VALENTINO, L’UOMO SU CUI GIORGIA MELONI PUNTAVA PER LA VICEPRESIDENZA DEL CSM, INDAGATO PER FATTI LEGATI ALLA ’NDRANGHETA – ’GNAZIO LA RUSSA HA TENTATO IN TUTTI I MODI DI DIFENDERLO: “NON POSSIAMO FARE LA FIGURA DEI PERACOTTARI, NON POSSIAMO FARLO RITIRARE!”. MA DALLA PREMIER È ARRIVATO L'ORDINE DI CAMBIARE CAVALLO – UN PASTICCIO A CUI IL M5S E ANCHE FORZA ITALIA HANNO ASSISTITO CON SODDISFAZIONE…