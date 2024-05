3 mag 2024 17:06

CHE CEFFONE PER LE TOGHE ROSSE! - IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IN VIA DEFINITIVA MARCELLO VIOLA COME CAPO DELLA PROCURA DI MILANO RIGETTANDO IL RICORSO DI MAURIZIO ROMANELLI, EX AGGIUNTO A MILANO E DA POCO A CAPO DEI PM DI BERGAMO - SI CHIUDE UNA LUNGA LOTTA TRA LE CORRENTI DELL’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI - ROMANELLI ERA SOSTENUTO DA MAGISTRATURA DEMOCRATICA, DI CUI AVEVANO FATTO PARTE GLI ULTIMI CAPI DELLA PROCURA, FRANCESCO GRECO E BRUTI LIBERATI - FRANK CIMINI: “MAGISTRATURA DEMOCRATICA CHE RITENEVA LA PROCURA DI MILANO UNA SORTA DI SUO FEUDO È LA GRANDE SCONFITTA”