CONVINTO DI ESSERE FINITO IN UN TRITARCARNE SOLO PER COLPIRE GIORGIA MELONI, GIAMBRUNO ALZA L’ASTICELLA: VUOLE ANDARE IN ONDA, CONDURRE UN TG

Allora: che ci facevano di bello sabato scorso, addivanati a Palazzo Parigi, meneghino hotel 5 stelle, orario aperitivo, il reietto Andrea Giambruno, la giornalista Candida Morvillo (‘’Corriere della Sera’’) e Giuseppe Cruciani (“La Zanzara” di Radio 24) in compagnia del rapper Fedez, come tuittato da Giuseppe Candela?

Tra le ipotesi, varie e avariate, quella più gettonata dagli “addetti ai livori” è che si sia trattato di un “pizzino” che il fulminato dai fuorionda striscianti di Antonio Ricci ha inviato all’ex Meloni avvisandola che lui non ci sta proprio a farsi seppellire in uno sgabuzzino di Rete4.

Sempre più convinto di essere finito in un tritarcarne politico che aveva come fine quello di colpire la Giorgia di letto e di governo, Giambruno non ci sta e alza l’asticella: vuole riprendersi ciò che è suo: andare in onda, condurre un tg, come ieri, più di ieri.

Del resto, è o non è la Duciona d’Italia? La premier che fa e disfa quello che vuole? E allora che aspetta a farmi dare la conduzione di “Studio Aperto” o del Tg4? E tanto che ci siamo anche un appartamento a Roma e Milano?

Dal giorno in cui via tweet “Io so’ Giorgia, ferita nell’onore” ha messo alla porta il suo vispo compagno di vita, si è impegnata a mantenere rapporti formali con il testosteronico padre di Ginevra: mamma Giorgia non vuole assolutamente che la piccina soffra per il disfacimento della relazione che, malgrado i dettami “Dio, patria e famiglia” e una convivenza durata dieci anni, non è mai arrivata all’altare.

Ovviamente la 47enne Giorgia, davanti alla smodata voglia di rivincita di Giambruno, fa buon viso a cattivo gioco: ha capito al volo che è meglio non far incattivire l'ex pupone della scuderia Lele Mora, magari gli viene in mente di scrivere un libro di memorie in modalità Ilary Blasi oppure si fa sfuggire rivelazioni imbarazzanti, assediato com’è di richieste per interviste esclusive.

Purtroppo le voglie del Manzo del partouze sono finite nel cestino di Pier Silvio. “La richiesta di tornare in onda a condurre il tg di Rete4, che sarebbe stata recapitata ai vertici di Cologno Monzese in vista dei prossimi palinsesti per la stagione 2024-2025 (dopo le Europee), non sarebbe stata accolta bene da Pier Silvio Berlusconi e dal “corpaccione” Mediaset”, riporta l’ottimo Giacomo Salvini sul “Fatto quotidiano”.

E Salvini elenca i motivi: “In primis perché la casella del Tg4 è già occupata da Stefania Cavallaro, volto considerato in grande ascesa […], ma anche perché all’interno dell’azienda Giambruno non solo non è particolarmente amato ma una sua eventuale promozione non sarebbe vista di buon occhio: sarebbe […] dare un premio a un anchorman che […] ha fatto proposte e riferimenti sessisti nei confronti di alcune colleghe”.

A questo punto di impasse, Giambruno decide di alzare l’asticella. E sabato sera, l’ideologo dell’ammucchiata ‘’foursome” ha pensato bene di dare appuntamento nello stesso luogo e quasi nella stessa ora, in un albergo milanese Candida Morvillo del ‘’Corriere’’ e il deferragnizzato Fedez conduttore del podcast “Muschio selvaggio” per trattare una eventuale bombastica intervista post-Striscia.

Da navigato ‘’profumiere”, tra un sì e un no, magari domani, ma per un’intervista devo chiedere autorizzazione a Mediaset, i due aspiranti scoopisti sono stati presi allegramente per il naso. E quando è trapelato la notizia dell’incontro, i sospetti che Giambruno mirasse solo a mandare un ‘’avviso ai navigati” del proprio stato di insofferenza, hanno preso il sopravvento. Ne vedremo delle belle…

POST SCRIPTUM

Il zanzarologo Cruciani era presente all’ammucchiata giambrunesca di Palazzo Parigi perché aveva in agenda un incontro col povero Fedez. Al centro, un prossimo progetto in comune che lo allontani dalla bufera Ferragni, per questo era presente anche l’amministratore di Radio Mediaset, Paolo Salvaderi.

Andrea Giambruno Giorgia Meloni