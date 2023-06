CHE CI FACEVA LA FIRST LADY DEM AL PROCESSO DI SAVIANO? – PAOLA BELLONI, LA COMPAGNA DI ELLY SCHLEIN, SI È PRESENTATA IN TRIBUNALE A ROMA, COME MEMBRO DELLA “SCORTA” CULTURALE DELLO “SGOMORRATO”, QUERELATO PER DIFFAMAZIONE DA MELONI E SALVINI – FORMIGLI, RICCARDO NOURY, MICHELA MURGIA E TERESA CIABATTI: CHI C’ERA…

1. SAVIANO E LA QUERELA DI MELONI, AL PROCESSO LA “SCORTA DI SOLIDARIETÀ”: C’È MICHELA MURGIA, DEBUTTO PUBBLICO PER PAOLA BELLONI

Estratto dell’articolo di Antonio Bravetti per www.lastampa.it

paola belloni al processo per diffamazione a roberto saviano 1

Ci mette la faccia Paola Belloni. La compagna della segretaria del Pd Elly Schlein è in tribunale a Roma, in solidarietà a Roberto Saviano. È la prima uscita pubblica di Belloni, "scorta" mediatica e culturale intorno allo scrittore campano. È la quarta udienza del processo a Saviano, querelato per diffamazione da Giorgia Meloni. Lo scrittore è accusato di aver dato dei "bastardi" nel 2020 a lei e Matteo Salvini.

Oggi è il giorno dei testimoni. Il giornalista Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita dove Saviano criticò Meloni e Salvini, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International […]. […] A portare solidarietà a Saviano, al suo fianco in tribunale, anche le scrittrici Michela Murgia e Teresa Ciabatti. In fondo all'aula segue il dibattito Paola Belloni.

michela murgia al processo per diffamazione a roberto saviano

2. SAVIANO, IL GIORNO DEI TESTIMONI AL SUO FIANCO LA COMPAGNA DI ELLY

Estratto dell’articolo di Antonio Bravetti per “La Stampa”

Sarà la prima uscita pubblica di Paola Belloni, la compagna della segretaria del Pd Elly Schlein. Al fianco di Roberto Saviano, nel processo per diffamazione intentato da Giorgia Meloni contro lo scrittore. Un atto politico, una scelta di campo.

paola belloni al processo per diffamazione a roberto saviano 2

[…] La convocazione, per quella che è la quarta udienza, è per le 14. 30 nell'aula 13 del tribunale di Roma, sezione penale, giudice monocratico Eleonora Calevi. «La premier si tiene lontana anni luce dall'aula per evitare figure imbarazzanti – scrive sui social Saviano – come spiegherebbe, del resto, ai suoi interlocutori internazionali che vuole convincere di essere una conservatrice moderata e non una politica di estrema destra, che per anni ha evocato la teoria (nei fatti nazista) della sostituzione etnica? ».

paola belloni al processo per diffamazione a roberto saviano 3

[…] Oggi saranno ascoltate le testimonianze di Formigli, conduttore di Piazzapulita, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, che ha realizzato un rapporto sul linguaggio adottato dai leader in campagna elettorale. Della lista testi fanno parte anche Oscar Camps, fondatore e presidente di Open Arms, e Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. L'avvocato di Meloni, Luca Libra, ha spiegato che «la querela nasce dal livore utilizzato.

corrado formigli al processo per diffamazione a roberto saviano

Io ho insegnato a mio figlio che la parola "bastardo" è un'offesa». Per Saviano «le querele di Stato dovrebbero spaventare me, ma ho capito che spaventano molto di più i ministri che mi portano a processo perché in aula, sotto giuramento, sarebbero costretti a dire la verità». All'apertura del processo Meloni, il 15 novembre del 2022, furono in tanti a portare solidarietà a Saviano. C'erano Teresa Ciabatti, Sandro Veronesi, Nicola Lagioia, Michela Murgia, Walter Siti, Chiara Valerio, Kasia Smutniak. Oggi ci sarà Paola Belloni.

