7 mag 2024 12:11

CHE CI FACEVA UN SOLDATO AMERICANO IN RUSSIA? UN MILITARE STATUNITENSE È FINITO IN MANETTE A VLADIVOSTOK: UFFICIALMENTE ERA LÌ PER INCONTRARE UNA DONNA CON CUI AVREBBE UNA RELAZIONE SENTIMENTALE – GORDON BLACK, SERGENTE MAGGIORE, AVEVA COMPLETATO IL SUO SERVIZIO IN COREA ED È ANDATO IN RUSSIA SENZA IL PERMESSO DEI SUOI SUPERIORI. È ACCUSATO DI FURTO…