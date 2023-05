CHE CI FACEVA VERONICA LARIO A UN CONVEGNO DI +EUROPA? – L’EX MOGLIE DI BERLUSCONI, CHE NON HA VOLUTO SOFFERMARSI TROPPO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CAV (“SOFFRE, CE LA METTE TUTTA”), SI È PRESENTATA ALLA FONDAZIONE STELLINE DI MILANO PER UN INCONTRO SU LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ORGANIZZATO DAL PARTITO DI EMMA BONINO. A INVITARLA È STATO IL SUO COMMERCIALISTA, PAOLO COSTANZO, COORDINATORE CITTADINO DI +EUROPA. L’EX FIRST LADY HA RIVELATO DI SENTIRSI “IN PARTE” VICINA ALLE SUE POSIZIONI (UN ALTRO COLPO AL CUORE PER SILVIO…)

Estratto dell’articolo di Chiara Baldi per il “Corriere della Sera”

Lo scorso 6 aprile, all’indomani del ricovero al San Raffaele dell’ex marito Silvio Berlusconi, Veronica Lario aveva dovuto smentire la notizia della restituzione, proprio al Cavaliere, di 60 milioni di euro: una «falsità», aveva detto, «particolarmente inopportuna in un momento così delicato».

E in questi quasi 40 giorni in cui il leader azzurro è rimasto in ospedale per curare la sua polmonite conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica, lei è rimasta dietro le quinte, senza mai irrompere sulla scena.

Fino a ieri mattina, quando intorno alle 9 si è presentata alla Fondazione Stelline per partecipare al convegno di +Europa su lavoro, formazione e intelligenza artificiale cui hanno presenziato Teresa Bellanova, Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Benedetto Della Vedova, Emanuela Girardi, Antonio Misiani, Agostino Santoni e Marco Taradash.

[…] Lario ha chiesto di mantenere il riserbo sulle condizioni di Berlusconi: «C’è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta», ha detto. Ma alla domanda se in questo mese avesse o meno fatto visita all’ex marito — che è anche il padre dei suoi tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi — l’ex attrice ha preferito non rispondere spiegando che «sono domande molto personali».

Lario ha partecipato al convegno su invito del suo commercialista, Paolo Costanzo, che è anche coordinatore cittadino di +Europa e con il quale discute spesso di politica: ultimamente, l’ex first lady ha anche letto il suo ultimo libro, Italia al Bivio . E ha rivelato che «in parte» si sente vicina alle posizioni di +Europa «sul fatto che abbiamo bisogno di allargare le nostre vedute e soprattutto i giovani, proprio grazie alle nuove tecnologie, sono in un contatto diretto e questo va aiutato, non va bloccato o mortificato.

Io — ha aggiunto — sono una nonna e per me la famiglia è la cosa più importante, ho tanti nipoti e qui c’era un convegno molto interessante sulle nuove tecnologie. Sono venuta per poter avere un dialogo con la mia famiglia, tutto qua».

Poi, interpellata sui cavalli di battaglia della formazione di Emma Bonino, come la legalizzazione della cannabis, ha precisato: «Credo che la droga sia un tema grave e che i giovani devono capire la gravità di questo tema. Poi nell’uso ognuno faccia quello che vuole». […]

