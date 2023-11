CHE CI PIACCIA O NO, I “BRICS” CONTANO PIÙ DI NOI OCCIDENTALI. E FANNO SENTIRE IL LORO PESO – AL VERTICE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO IL GUERRAFONDAIO PUTIN INVOCA IL CESSATE IL FUOCO A GAZA. E XI JINPING CHIEDE UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA PACE: LA CINA SI PONE COME “MEDIATORE CREDIBILE”. E ANCHE L’INDIA, DI SOLITO VICINA A ISRAELE, SI ALLINEA AGLI ALTRI – COME NOTA THOMAS PIKETTY, IL BLOCCO HA GIÀ SUPERATO IL G7 IN TERMINI DI PIL…

VLADIMIR PUTIN VERTICE BRICS

1. PUTIN, 'A GAZA UNA CATASTROFE, NECESSARIO CESSATE FUOCO'

(ANSA) - Nella Striscia di Gaza è in atto una "catastrofe umanitaria" che desta "profonda preoccupazione". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al vertice dei Brics in teleconferenza. Putin, citato dalle agenzie russe, ha aggiunto che le pause umanitarie sono necessarie per la liberazione degli ostaggi e l'evacuazione dei civili, ma ha fatto appello alla comunità internazionale per coordinare gli sforzi al fine di arrivare a un cessate il fuoco e alla ricerca di una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese.

truppe israeliane a gaza 3

2. XI CHIEDE UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA PACE A GAZA

(ANSA-AFP) - Il presidente cinese Xi Jinping chiede una "conferenza di pace internazionale" per mettere fine alla guerra tra Israele e Hamas.

3. XI, DIRITTO A ESISTENZA PALESTINA IGNORATO DA TROPPO TEMPO

(ANSA) - La causa principale del conflitto Israele e Hamas "è che il diritto all'esistenza della Palestina e il diritto al ritorno del popolo palestinese sono stati a lungo ignorati". Il presidente cinese Xi Jinping, parlando nel vertice virtuale dei Brics, ha assicurato che Pechino "fornirà maggiore sostegno e assistenza alla popolazione di Gaza". A tal proposito, secondo i media statali, la Cina "chiede l'istituzione di corridoi umanitari per proteggere i civili".

LULA - XI JINPING - RAMAPHOSA - MODI - LAVROV - VERTICE BRICS 2023

4. ARABI E BRICS IL NUOVO FRONTE DIPLOMATICO

Estratto dell’articolo di Giordano Stabile per “La Stampa”

Dalle guerre nascono i nuovi ordini mondiali e questa è la speranza, neanche troppo nascosta, di Russia, Cina e altre potenze emergenti. L'arrivo ieri a Pechino del ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan, alla guida di una delegazione dei Paesi arabo-musulmani, segna l'ingresso di Xi Jinping nella partita mediorientale.

E' in una posizione più agevole rispetta a quella ucraina, perché questa volta può invocare il rispetto del diritto internazionale e far leva sulle posizioni dell'Onu, cioè sulla necessità di far nascere uno Stato palestinese in Cisgiordania e a Gaza. In questo modo scavalca gli Stati Uniti e si pone come "mediatore credibile" senza sostenere posizioni illegali come quelle di Vladimir Putin in Ucraina.

assalto kibbutz hamas

Oggi lo stesso Putin parteciperà al vertice straordinario di Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) proprio sulla guerra israelo-palestinese. E' un'alleanza eterogenea che in questo caso si trova su posizioni quasi identiche. Anche l'India, di solito più vicina allo Stato ebraico per le tensioni con il vicino musulmano Pakistan, ha assunto una posizione in linea con gli altri, e sottolineato l'opportunità di frenare la portata della rappresaglia dopo il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre.

BOMBARDAMENTO DELL EDIFICIO DEL CONSIGLIO LEGISLATIVO (PARLAMENTO) DI GAZA

[…] Il blocco dei Brics non ha certo la solidità del G7 a guida americana […]. Ma, nota l'economista Thomas Piketty, ha già superato il rivale occidentale in termini di prodotto interno lordo, se espresso a parità di potere d'acquisto: 40 mila miliardi di dollari contro 30 mila. A livello di reddito pro-capite siamo invece a circa 1000 euro mensili contro 3 mila, ma ben più dei 200 medi nell'Africa subsahariana. Insomma, è la classe media mondiale, in crescita, che irrompe anche nel salotto buono della diplomazia. Da 1° gennaio entreranno nel club anche Iran, Arabia saudita, Egitto ed Etiopia e il peso dei Brics+ sarà ancora più forte in Medio Oriente. E' probabile invece che non ci sarà l'Argentina del nuovo presidente Javier Milei […]

ospedale al shifa a gaza 4 IL MANUALE DI HAMAS PER L ATTACCO DEL 7 OTTOBRE DIFFUSO DALL IDF