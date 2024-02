CHE COSA PENSA SALVINI DELLA DICHIARAZIONE FINALE DEL G7, CHE INVITA IL CREMLINO A “CHIARIRE LE CIRCOSTANZE DELLA MORTE DI NAVALNY”? L’ALTRO GIORNO IL LEADER DELLA LEGA, GIÀ FILO-PUTINIANO, HA DETTO CHE SULLA SCOMPARSA FARANNO CHIAREZZA “I GIUDICI” – LA MELONI SFOTTE MACRON PER LA SUA ASSENZA AL VERTICE: “HA UNA GIORNATA DIFFICILE” –LA DUCETTA: “MALGRADO LA PROPAGANDA NON STA VINCENDO LA RUSSIA”. E ZELENSKY LA RINGRAZIA (NONOSTANTE GLI ABBIA FATTO INCONTRARE FAZZOLARI...)

Meloni al G7, dopo l'Ucraina Putin guardava ad altri Stati

(ANSA) - Due anni fa, "la Russia sconvolse il mondo invadendo l'Ucraina. Il piano di Putin era una guerra lampo che avrebbe dovuto far capitolare l'Ucraina in pochi giorni, probabilmente con l'obiettivo di rivolgere poi lo sguardo verso altri stati vicini, non solo europei". Così la premier Giorgia Meloni nell'introduzione al G7, sottolineando che il presidente russo "non ha tenuto nella dovuta considerazione la tenacia degli ucraini e l'unità dell'Occidente. Sono questi i due elementi che hanno fatto fallire il suo piano".

G7: Meloni manda i saluti a Macron, 'ha giornata difficile'

(ANSA) - Nell'ambito dei lavori del G7, a quanto si apprende, Giorgia Meloni ha inviato i saluti al presidente francese Emmanuel Macron, assente perché, ha spiegato la premier, impegnato con una "difficile giornata". Al suo posto partecipa il ministro degli Esteri francese, Stéphane Séjourné, come è stato "comunicato in anticipo", ha detto Meloni.

Meloni, malgrado la propaganda non sta vincendo la Russia

(ANSA) - "Dobbiamo fare molto meglio nello spiegare che l'attuale situazione del conflitto è la nostra vittoria, una vittoria ucraina, e non una vittoria per la Russia come la sua propaganda cerca di affermare". Così la premier Giorgia Meloni nell'introduzione del G7 dedicato all'Ucraina, il primo della presidenza Italiana. "Dobbiamo essere più efficaci - ha aggiunto - nello spiegare come il nostro impegno sia fondamentale non solo per noi, ma per tutti. Perché pochi trarrebbero vantaggio da un mondo senza regole, un mondo governato solo dalla forza militare e dove ogni Stato potrebbe rischiare di essere invaso dal suo vicino".

Meloni, in Ucraina si decide fra un futuro di diritto o di caos

(ANSA) - "In Ucraina si decide se il futuro del mondo si baserà sulla forza del diritto sancito dalla Carta delle Nazioni Unite o sul caos. Questo è il punto chiave, perché tutti possiamo vedere le conseguenze che questa guerra sta avendo su altri scenari e fonti di conflitto".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nella sua introduzione alla riunione del G7, prima di dare la parola per un intervento a Volodymyr Zelensky. "Caro Volodymyr, sappi che l'Ucraina può contare su tutte le nazioni del G7 e sull'Unione europea - ha continuato Meloni nel primo vertice della presidenza italiana -. Non ci siamo mai tirati indietro e non intendiamo farlo adesso, nonostante quello che dice certa propaganda.

Lo dimostrano i progressi compiuti nel cammino verso l'adesione dell'Ucraina all'Ue e alla Nato e l'accordo raggiunto dal Consiglio europeo, con il quale abbiamo stanziato 50 miliardi di euro per sostenere Kiev nei prossimi 4 anni". Rivolgendosi ancora a Zelensky, la premier ha assicurato: "Siamo qui e continueremo a fornire all'Ucraina tutto l'aiuto di cui hai bisogno per tutto il tempo necessario. Perché - ha concluso - il futuro dell'Ucraina deve essere di pace, libertà e prosperità. Non ci sono altre opzioni".

Zelensky al G7, 'sapete cosa ci serve, contiamo su di voi'

(ANSA) - "Sapete molto bene di cosa abbiamo bisogno per proteggere i nostri cieli e rafforzare le nostre truppe a terra, così come tutto il supporto di cui abbiamo bisogno per continuare ad avere successo in mare, e vi rendete conto che ne abbiamo bisogno in tempo. Contiamo su di voi". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla riunione del G7.

Zelensky, 'grazie a Meloni, auguro presidenza produttiva del G7'

(ANSA) - "Giorgia, ti sono grato, grazie mille per la tua leadership e per il fatto che ti sei unita a noi oggi in questo formato. Auguro all'Italia una presidenza produttiva del G7". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla riunione del G7, accanto alla premier Giorgia Meloni a Kiev, come mostra un video pubblicato sul suo profilo di X. (ANSA).

Il G7 riafferma il suo 'incrollabile sostegno all'Ucraina'

(ANSA) - "Noi leader del G7 ci siamo incontrati oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per riaffermare il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina e rendere omaggio ancora una volta al coraggio e alla resilienza del popolo ucraino che ha combattuto instancabilmente per la libertà e il futuro democratico dell'Ucraina". Così inizia la dichiarazione finale della riunione odierna del G7. "Rimaniamo convinti di poter garantire che il popolo ucraino prevalga nella lotta per il proprio futuro e contribuire a forgiare una pace globale, giusta e duratura".

"Continueremo a sostenere il diritto dell'Ucraina all'autodifesa e a ribadire il nostro impegno per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina, anche concludendo e attuando impegni e accordi di sicurezza bilaterali, sulla base della Dichiarazione congiunta di sostegno all'Ucraina che abbiamo approvato a Vilnius lo scorso luglio", si legge nel documento. "Stiamo intensificando la nostra assistenza in materia di sicurezza all'Ucraina e stiamo aumentando le nostre capacità di produzione e consegna, per assistere il Paese".

Leader G7, 'aumenteremo i costi della guerra per Mosca'

(ANSA) - "Continueremo ad aumentare i costi della guerra russa, a degradare le fonti di guadagno della Russia e a ostacolare i suoi sforzi per costruire la sua macchina da guerra, come dimostrano i pacchetti di sanzioni recentemente approvati". E' quanto si legge nella dichiarazione dei leader G7 dopo la riunione di oggi in videocollegamento a Kiev. "Continuiamo a contrastare qualsiasi tentativo di eludere e aggirare le nostre sanzioni. Imporremo ulteriori sanzioni a società e individui di Paesi terzi che aiutino la Russia ad acquisire armi o input chiave per le armi", si legge nel testo.

G7, Mosca chiarisca le circostanze della morte di Navalny

(ANSA) -- "Rendiamo omaggio allo straordinario coraggio di Alexei Navalny e siamo al fianco di sua moglie, dei suoi figli e dei suoi cari. Ha sacrificato la sua vita lottando contro la corruzione del Cremlino e per elezioni libere ed eque in Russia". Lo si legge nella dichiarazione finale del G7. "Chiediamo al governo russo di chiarire pienamente le circostanze della sua morte", "di liberare tutti i prigionieri ingiustamente detenuti e di fermare la persecuzione dell'opposizione politica e la repressione sistematica dei diritti e delle libertà. Riterremo responsabili i colpevoli della morte di Navalny, anche continuando a imporre misure".

Leader G7, 'beni congelati fino a che Mosca non risarcisce Kiev'

(ANSA) - "Non è diritto della Russia decidere se o quando pagare i danni causati in Ucraina. Secondo la Banca Mondiale, questi danni superano i 486 miliardi di dollari. Gli obblighi della Russia, secondo il diritto internazionale, di pagare per i danni che sta causando sono chiari. Siamo determinati a sfatare qualsiasi falsa idea che il tempo sia dalla parte della Russia, che la distruzione delle infrastrutture e dei mezzi di sostentamento non abbia conseguenze per la Russia, o che la Russia possa prevalere facendo fallire l'Ucraina economicamente".

E' quanto si legge nella dichiarazione dei leader del G7. "La Russia non dovrebbe essere in grado di ritardare indefinitamente i pagamenti che deve. Siamo determinati a garantire la piena responsabilità e sosteniamo l'Ucraina nell'ottenere un risarcimento per le perdite, le lesioni e i danni derivanti dall'aggressione della Russia. Ribadiamo che, in conformità con i nostri rispettivi ordinamenti giuridici, i beni sovrani della Russia nelle nostre giurisdizioni rimarranno immobilizzati fino a quando la Russia non pagherà i danni causati all'Ucraina", recita il testo.

Leader G7, 'sosteniamo la formula di pace di Zelensky'

(ANSA) - "Per il futuro, continuiamo a sostenere l'Ucraina nell'ulteriore sviluppo della Formula di Pace del Presidente Zelensky e ci impegniamo a sostenere un processo per una pace globale, giusta e duratura, coerente con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e rispettosa della sovranità e del territorio dell'Ucraina." Lo dichiarano i leader del G7 al termine dell'incontro in videocollegamento organizzato a Kiev sotto presidenza italiana. "Mentre l'Ucraina entra nel terzo anno di questa guerra implacabile, il governo e il popolo ucraino possono contare sul sostegno del G7 fino a quando sarà necessario", sottolineano i leader a conclusione della dichiarazione congiunta.

