prigozhin minaccia putin

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il Corriere della Sera

La marcia della Wagner, «opera» in quattro atti. La sorpresa. Il primo obiettivo. L’avanzata. La giravolta. Manca un epilogo chiaro. Colpa del protagonista principale, Evgeny Prigozhin, uomo di tante parole, e della «nebbia sovietica» tra pubbliche minacce e trattative condotte dal presidente bielorusso Lukashenko.

Per mesi il capo della Wagner ha indicato quale fosse il nemico oltre all’Ucraina: la gerarchia della Difesa, dal ministro Shoigu al capo di stato maggiore Gerasimov. Li ha maledetti, insultati, sbeffeggiati così tante volte che è riuscito a confondere anche i più bravi esperti di Russia. Chi lo ha preso sul serio, chi ha liquidato le sortite come show parte di un gioco complice il Cremlino, chi ha ritenuto lo scontro importante ma non decisivo.

vladimir putin parla alla nazione dopo il colpo di stato di prigozhin

E lo «chef» ha preparato il suo piatto avvelenato, ha offerto una rappresentazione di forza, riuscendo ad evitare spie e informatori, prendendo di petto Vladimir Alekseev, numero due del Gru, l’intelligence militare. Uomo influente, con un passato nelle unità speciali, inviato dallo stesso Putin a gestire l’invasione. Eppure il leader dei mercenari è parso, almeno nei gesti, sovrastarlo. Secondo la prima ricostruzione — incompleta — Mosca ha sottovalutato le possibili sortite. Ma anche le intelligence occidentali — ha rivelato la Cnn — sono state colte in mezzo al guado.

(...)

Le ipotesi

evgenij prigozhin e vladimir putin 3

All’ultima ora è arrivato l’annuncio dell’intesa, Prigozhin ha ordinato il ritiro dei reparti per evitare spargimento di sangue russo e in cambio di garanzie di sicurezza. Il portavoce del Cremlino ha precisato che il capo della Wagner andrà a Minsk, in Bielorussia. Soluzione favorita proprio da un negoziatore particolare, Lukashenko, stretto tra la necessità di mantenere il suo trono e spesso pressato da Mosca per un intervento maggiore nel conflitto. Ieri si erano diffuse voci di una sua partenza inattesa verso la Turchia e invece era impegnato a trattare. Ne esce con un ruolo riconosciuto. I suoi buoni uffici — sempre che sia la verità — hanno facilitato la piroetta, l’ennesima, del re dei mercenari.

Molte ipotesi degli esperti sulla svolta.

1) Ha dato una spallata ed ha ottenuto la promessa di cambiamenti ai vertici. Shoigu e Gerasimov saranno silurati o ridimensionati?

evgenij prigozhin e vladimir putin 2

2) Ha provato il grande colpo ma non ha trovato un seguito e allora ha fatto dietrofront. 3) Nulla sarà come prima, il neozar è uscito indebolito, grave la ferita al prestigio e alla nazione. Oppure, all’opposto, Putin userà la presunta rivolta, complice la Wagner, per qualche manovra.

Possono avere ragione tutti o nessuno, per la semplice ragione che Prigozhin è il personaggio dalle mille maschere. Cosa farà a Minsk?

Yevgeny Prigozhin Vladimir Putin evgenij prigozhin e vladimir putin 4