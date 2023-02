A VIA ARENULA REGNA IL CAOS (E IL TERZO POLO) – C’È INSOFFERENZA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: MENTRE CARLO NORDIO “PENSA SOLO A FARE COMIZI”, NEL SUO STAFF È PARTITO IL TUTTI CONTRO TUTTI. IL CAPO DI GABINETTO, ALBERTO RIZZO, TRABALLA, MENTRE LA SUA VICE, GIUSI BARTOLOZZI, E LA CAPO SEGRETERIA, GIPPY RUBINETTI, SI DETESTANO POCO CORDIALMENTE. INTANTO NON VENGONO FATTE LE NOMINE E NESSUNO SI PRESENTA A PARIGI PER L'UDIENZA SULL'ESTRADIZIONE DEGLI EX BRIGATISTI - I RAPPORTI CON IL RENZIANO COSIMO FERRI E CON PALAMARA...