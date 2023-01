CHE FIGURA DI PALTA PER BIDEN! – IL PROCURATORE GENERALE DEGLI STATI UNITI, MERRICK GARLAND, HA NOMINATO UN PROCURATORE SPECIALE PER INDAGARE SUI DOCUMENTI CLASSIFICATI TROVATI NEGLI UFFICI E A CASA DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI – NON POTEVA FARE ALTRIMENTI, VISTO CHE È STATO FATTO LO STESSO CON TRUMP, SPERNACCHIATO DAI DEM PER AVER MESSO IN PERICOLO LA DEMOCRAZIA. ORA, INVECE, TUTTI SILENTI E COMPIACENTI CON “SLEEPY JOE”…

MERRICK GARLAND

1. USA: NOMINATO PROCURATORE SPECIALE PER CARTE SEGRETE BIDEN

(ANSA) - L'attorney general Merrick Garland ha annunciato la nomina di un procuratore speciale per indagare sui documenti classificati di Joe Biden. Si tratta di Rob Hur, ex procuratore del Maryland.

Il procuratore generale Garland ha firmato oggi un ordine che autorizza il consulente speciale ad indagare sulla "possibile rimozione e conservazione non autorizzata di documenti classificati e altre carte scoperte presso il Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement e nella residenza privata del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware". Hur, è stato nominato dall'allora presidente Donald Trump, e dal 2017 al 1918 è stato assistente del vice procuratore generale Rod Rosenstein. Quindi ha assunto l'incarico di procuratore generale del Maryland e fino a oggi è stato uno dei partner dello studio legale Gibson, Dunn & Crutcher, a Washington.

DOCUMENTI CLASSIFICATI BIDEN E TRUMP

2. USA: MCCARTHY, CONGRESSO INDAGHI SU CARTE SEGRETE BIDEN

(ANSA) - Il Congresso deve indagare Biden sui documenti classificati di cui era in possesso: lo ha detto il neo speaker della Camera Usa Kevin McCarthy, definendolo "un altro passo falso" del presidente.

McCarthy ha condannato l'"uso politico" della giustizia da parte dell' amministrazione, i "due pesi e due misure", con la notizia e le foto immediate delle carte top secret sequestrate a Donald Trump, mentre la scoperta dei documenti di Biden e' stata rivelata dopo oltre 2 mesi, per ora senza alcuna immagine. Lo speaker ha criticato Biden anche per aver definito irresponsabile il suo predecessore per il cattivo uso di documenti classificati quando lui sembra aver fatto lo stesso. Critiche anche all'amministrazione e ai media per aver soppresso la storia sul laptop di Hunter Biden, il figlio del presidente.

HUNTER BIDEN CON UNA PIPA DI CRACK

3. BIDEN, PIENA COLLABORAZIONE SU CARTE TOP SECRET

(ANSA) - "Io e i miei avvocati stiamo cooperando pienamente con il dipartimento di giustizia", lo ha detto Joe Biden incalzato dai reporter sulla seconda tranche di documenti classificati trovati nel garage della sua casa di Wilmington. Il presidente ha detto che la ricerca dei suoi legali su eventuali carte classificate "si e' conclusa ieri", dopo il primo ritrovamento del 2 novembre scorso.

4. BIDEN, CARTE A WILMINGTON? NON ERANO IN MEZZO ALLA STRADA

(ANSA) - "Le carte top secret trovate a Wilmington non erano in mezzo alla strada, erano al sicuro, in garage dove sono le mie Corvettes". Lo ha detto Joe Biden rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca

joe biden HUNTER BIDEN DOCUMENTI CLASSIFICATI TROVATI NELL UFFICIO DI BIDEN