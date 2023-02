CHE GIRAMENTO DI PALLONI PER BIDEN! NEL DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE, IL PRESIDENTE USA HA LANCIATO UN DURO MESSAGGIO ALLA CINA: “SIAMO PRONTI A REAGIRE IN CASO DI MINACCIA ALLA SOVRANITÀ” – LA CIA HA SCOPERTO CHE IL PALLONE-SPIA ABBATTUTO NEL CIELO DEL SOUTH CAROLINA FA PARTE DI UNA PIÙ AMPIA OPERAZIONE DI SORVEGLIANZA GESTITA DALLE FORZE ARMATE DI PECHINO – REPLICA PICCATA DAL REGIME COMUNISTA: "COMMENTI ESTREMAMENTE IRRESPONSABILI"

(ANSA-AFP) - La Cina giudica "estremamente irresponsabili" i commenti fatti da Joe Biden sul leader cinese Xi Jinping, che secondo il presidente americano ha di fronte "problemi enormi".

"Questo tipo di retorica da parte degli Stati Uniti è estremamente irresponsabile e va contro l'etichetta di base della diplomazia", ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning. In un'intervista a Pbs, Biden ha dichiarato che l'economia cinese "non funziona molto bene" e che Xi ha "enormi problemi" sul piano economico. "Trovatemi un solo leader mondiale che vorrebbe prendere il suo posto", ha detto.

Le relazioni con la Cina rimangono al centro dell’attenzione in America. Anche se il discorso di Joe Biden sullo Stato dell’Unione è stato dedicato in gran parte alle questioni interne, […] non è mancato un duro avvertimento al Dragone. Parlando davanti al Congresso a Camere riunite, Biden ha assicurato che gli Usa agiranno ogni volta che «la Cina minaccia la nostra sovranità» [..] riferendosi alla vicenda del pallone-spia intercettato e abbattuto.

Le sue parole hanno provocato l’immediata replica del gigante asiatico: Pechino difenderà «con fermezza la sua sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. La Cina «ha sempre creduto che le relazioni sino-americane non fossero un gioco a somma zero. Il successo di Cina e Stati Uniti è un’opportunità piuttosto che una sfida reciproca», ha continuato Mao, rimarcando lo scenario «di rispettivo sviluppo e comune prosperità» delle due potenze. […]

Nel frattempo, fonti degli 007 Usa hanno rivelato alla Cnn che il pallone-spia abbattuto al largo della costa della South Carolina fa parte di una più ampia operazione di sorveglianza gestita dalle forze armate cinesi. Il programma è in parte gestito dalla piccola provincia cinese di Hainan, sostengono i funzionari dell’intelligence.

Gli Stati Uniti non conoscono le dimensioni precise della flotta di palloni di sorveglianza cinesi, ma le fonti dicono che il programma ha condotto una ventina di missioni su almeno cinque continenti negli ultimi anni. E circa sei di questi voli sono stati effettuati all’interno dello spazio aereo statunitense, anche se non necessariamente sopra il territorio americano. […]

Martedì il Dragone ha presentato anche una protesta formale al dipartimento di Stato Usa per l’abbattimento del pallone, come comunica una nota dell’ambasciata cinese nella capitale, secondo cui l’incaricato d’affari Xu Xueyuan ha su istruzione del governo espresso «ferma opposizione e forte protesta contro l’uso della forza da parte degli Stati Uniti», esortando «la parte americana a non intraprendere alcuna azione che possa aggravare e complicare la situazione, mentre la Cina si riserva il diritto fornire ulteriori risposte se necessario». [...]

