È entrata in Forza Italia con i favori della famiglia Berlusconi e di Fedele Confalonieri. E adesso Letizia Moratti ragiona in grande e prepara due eventi per rilanciare il partito a livello nazionale: ponendosi di fatto come figura di vertice tra gli azzurri in vista di un possibile rimpasto di governo (che potrebbe vederla entrare nell’esecutivo). Ma anche, perché no, come volto di punta del partito oltre al segretario Antonio Tajani.

Non è un mistero che sia stata una scelta avallata da Marina e Piersilvio Berlusconi il suo arrivo in Forza Italia. Non a caso la corrente Fascina, composta da alcuni deputati come Alessandro Sorte e Stefano Benigni, si è subito riposizionata al suo fianco: e in queste ore avalla i nomi cari alla Moratti per nomine di vertice nella sanità lombarda facendo irrigidire non poco il governatore leghista Attilio Fontana che se l’è ritrovata tra gli avversari nella corsa al Pirellone.

Di certo c’è che Moratti si muove in autonomia: al momento assicura di non avere intenzione di firmare anche parte delle fideiussioni per quasi 100 milioni di euro che i figli di Silvio Berlusconi hanno sul groppone per tenere in vita Forza Italia. Ma investirà nel finanziamento del partito e intanto ragiona politicamente in grande.

Così ecco che il 27 gennaio convocherà una consulta forzista sull’economia a Milano alla quale sono attesi i ministri azzurri, chiaramente, ma soprattutto nomi di peso del mondo economico: da Marco Tronchetti Provera a Emma Marcegaglia, passando per la presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani. [...] Ma Moratti raddoppia e a febbraio organizzerà un secondo summit sulla sanità e si annuncia la partecipazione di manager di peso nel settore, soprattutto privato.

La Moratti insomma si prende un ruolo nazionale e in casa forzista danno per certo un suo ingresso nel governo in caso di rimpasto: al posto del ministro della Pubblica Istruzione Paolo Zangrillo, ma anche al posto del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

A Roma si mormora su questo attivismo della Moratti, anche perché potrebbe oscurare un po’ la figura del segretario e ministro Antonio Tajani. Ma tant’è, la famiglia Berlusconi e gli uomini Mediaset, come Confalonieri, l’hanno voluta e sono soddisfatti di questo suo inizio.

