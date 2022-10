“LA RONZULLI È COME MAMMA EBE, SE TI PRENDE TI FA A PEZZI", DAGO IRONIZZA SU QUANTO ACCADUTO IN SENATO E SUI RETROSCENA CHE HANNO PORTATO ALL’ELEZIONE DI LA RUSSA: "ABBIAMO ASSISTITO ALLA GRANDE UMILIAZIONE DI BERLUSCONI, CHE TORNA DOPO 7 ANNI IN PARLAMENTO E VIENE UCCELLATO COME UN RAGAZZINO. LUI E LA DIABOLICA RONZULLI HANNO TRATTATO LA MELONI COME UNA COLF, MA LA COLF HA TIRATO FUORI I MUSCOLI - PER IL BANANA E’ UNA VIA TRUCIS. NON SI UCCIDE COSI' IL PATRIARCA, A COLPI DI RONZULLATE. IO SPERO CHE LA FAMIGLIA, PIERSILVIO E MARINA PROVINO A FARLO…