TUTTI AL CENTRO! - COME DAGO-ANTICIPATO, RENZI DOPO LE AMMINISTRATIVE VUOLE UNIRE LE TRUPPE DI ITALIA VIVA, FORZA ITALIA, TOTI, CALENDA, DEM EX RENZIANI PER UN GRANDE RASSEMBLEMENT CENTRISTA DI CENTO GRANDI ELETTORI IN VISTA DELLA PARTITA PER IL QUIRINALE: "L'AREA RIFORMISTA, DAI MODERATI CHE NON VOGLIONO SALVINI E MELONI, FINO AI DEMOCRATICI CHE NON VOGLIONO MORIRE GRILLINI, È FORTISSIMA...”