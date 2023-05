15 mag 2023 09:18

CHE NOIA, VOGLIONO RIESUMARE LA NAJA! - IL PRESIDENTE DEL SENATO LA RUSSA E SALVINI ANNUNCIANO PROGETTI ALLE CAMERE PER ADDESTRARE LE RECLUTE - SI VA DALLA “MINI NAJA” DI 40 GIORNI, CON ARRUOLAMENTO SU BASE VOLONTARIA, APERTO AI GIOVANI DAI 16 AI 25 ANNI. E INCENTIVI COME PUNTI PER LA MATURITÀ, LA LAUREA O I CONCORSI PUBBLICI - LA LEGA VORREBBE UN SERVIZIO MILITARE UNIVERSALE, CON UNA DURATA TRA I 6 E I 12 MESI, CON UN IMPIEGO “ESCLUSIVO SUL TERRITORIO NAZIONALE” E LA POSSIBILITÀ DI PERNOTTARE A CASA, PER “RIDURRE GLI ONERI STATALI”