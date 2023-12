CHE RABBIA MI FAX! – DI MAIO STASERA A “PIAZZAPULITA” REPLICHERÀ ALLA MELONI. TIRATO IN BALLO DALLA DUCETTA SUL MES, CON IL FAX SVENTOLATO PER DIMOSTRARE CHE AVEVA AGITO CON IL “FAVORE DELLE TENEBRE”, GIGGINO PORTERÀ UN DOCUMENTO, DATATO 10 DICEMBRE 2020, CHE SMENTISCE LA SORA GIORGIA E CHE DIMOSTRA COME CI FOSSE GIÀ STATO UN ACCORDO IN EUROGRUPPO…

Tirato in mezzo da Giorgia Meloni, accusato di essersi mosso “con il favore delle tenebre” su un argomento così scottante come il Mes, mostrando scenicamente a favor di telecamere “il fax”, un oggetto che solo a dirlo fa tanto Prima Repubblica: insomma una mossa scomposta, ma comunicativamente di impatto, che non ha lasciato indifferente Luigi Di Maio.

Così l’ex ministro degli Esteri, ex capo politico del M5S, oggi andrà – anzi tornerà – in televisione, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, per raccontare la sua versione dei fatti, per rispedire al mittente le insinuazioni della presidente del Consiglio, mostrando a sua volta un documento, datato 10 dicembre 2020.

Dal quale si evince un fatto semplice: non c’è stato alcun colpo di scena sulla riforma del Mes, nulla di nascosto, era tutto previsto. Nel file si specifica che c’era stato un accordo in Eurogruppo il 30 novembre 2019 e che la firma sui documenti sarebbe stata apposta dai rappresentanti permanenti dei vari Paesi presso la Ue.

Di Maio oggi è rappresentante speciale della Ue per il Golfo, ha un ruolo istituzionale internazionale che lo tiene lontano dalla polemica politica o comunque dalla politica attiva in senso classico.

Ma lo sgambetto di Meloni tocca corde sensibili: Di Maio era nel Movimento che nel 2014 fece la sua campagna elettorale delle Europee per l’uscita dall’euro, così com’era leader dei 5 Stelle quando familiarizzavano con gli euroscettici di Nigel Farage o con i gilet gialli in Francia, diventando poi invece un europeista provetto nonché ministro stimato da Mario Draghi. […]

Dopodiché, il Di Maio che torna nella mischia televisiva lo fa solo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa o è in cerca di un nuovo protagonismo politico-mediatico? A sentire lui, la seconda opzione non esiste. Ma è anche vero che ultimamente l’ex 5 Stelle sta, pian piano, tornando a farsi vivo dopo un lungo periodo di sparizione completa […]

