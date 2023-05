13 mag 2023 17:30

CHE S-GARBO PER URSO – “CANALE ITALIA”, EMITTENTE PADOVANA DI PROPRIETÀ DI LUCIO GARBO, CONSULENTE DEL MINISTRO DEL MADE IN ITALY, È STATA MULTATA PER AVER TRASMESSO CHATLINE EROTICHE DAL 20 AL 26 FEBBRAIO 2022. NON POTEVA FARLO, VISTO CHE LA TV SI TROVA NEL “PRIMO ARCO DI NUMERAZIONE” DEL DIGITALE – I “TITOLI” STRACULT PER ACCALAPPIARE I TELESPETTATORI: “SODOMIZZAMI”; “PATTY E LA SUA FRAGOLINA”; “TRANSEX MANDINGO EXTRALARGE”. LA TV DOVRÀ PAGARE...