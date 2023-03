CHE SI È MESSO IN TESTA SALVINI? – IL “CAPITONE”, RINGALLUZZITO DOPO IL DISASTRO COMUNICATIVO DELLA MELONI A CUTRO, SI È MESSO A DISCETTARE DI POLITICA ESTERA E HA LANCIATO UNA MINA SU PALAZZO CHIGI: “DICO CONVINTAMENTE SÌ A GERUSALEMME CAPITALE DI ISRAELE”. PAROLE CHE HANNO MESSO IN DIFFICOLTÀ LA DUCETTA, ALLA VIGILIA DELL’INCONTRO CON NETANYAHU, E PURE L’UNIONE EUROPEA, CHE NON VUOLE FAR INDISPETTIRE GLI ARABI – NON A CASO L’UNICO LEADER A SCHIERARSI SU QUELLA LINEA FU DONALD TRUMP, SCATENANDO UN MEZZO TERREMOTO NEL MEDIO ORIENTE

Matteo Salvini si è ringalluzzito dopo il cdm a Cutro: nel giorno del suo 50esimo compleanno, ha spuntato il reinserimento di piccoli pezzi dei suoi decreti sicurezza nelle nuove norme varate dal governo sull’immigrazione, e ha assistito compiaciuto all’imbarazzo di Giorgia Meloni durante la conferenza stampa.

La Ducetta, complice l’ego-disastro di Mario Sechi, al suo esordio da capo ufficio stampa, si è messa a battibeccare con i giornalisti, lasciando al vice-premier leghista “il privilegio di chiudere con un auto-elogio: ‘L’anno in cui ci sono stati meno morti e dispersi in mare è stato il 2019, quando io ero ministro degli Interni e Piantedosi mio capo di gabinetto’”, come ha scritto questa mattina su “Repubblica” Emanuele Lauria.

Il “Capitone” si deve quindi essere sentito rinvigorito, e si è messo a discettare di politica estera, come ai tempi in cui volgeva lo sguardo a Mosca, lanciando la mina su Palazzo Chigi, alla vigilia dell’incontro tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e Giorgia Meloni: “Dico convintamente sì a Gerusalemme capitale di Israele, nel nome della pace, della storia e della verità”.

Parole che mettono in difficoltà la regina della Garbatella, che deve muoversi in equilibrio per non scontentare i paesi arabi, e anche l’Unione europea. Del resto, l’unico leader mondiale a schierarsi su quella linea fu Donald Trump, causando un mezzo terremoto nel medio Oriente. A Bruxelles ci vogliono andare più cauti, per non irritare i potenti stati del Golfo (di cui abbiamo un disperato bisogno, per il gas e non solo)…

Israele: Salvini, sì convinto a Gerusalemme capitale

(ANSA) - "Dico convintamente SÌ a Gerusalemme capitale di Israele, nel nome della pace, della storia e della verità". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Netanyahu, pronti ad un salto nella collaborazione con l'Italia

(ANSA) - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu auspica "un salto significativo nella cooperazione economica tra governi e imprese" di Italia e Israele. "Il mio messaggio è che Israele è pronto ad aumentare le relazioni tecnologiche ed economiche. Mi auguro di vedervi se non quest'anno, l'anno prossimo a Gerusalemme", ha detto ai rappresentati delle imprese italiane che partecipano al Forum economico per le imprese.

Netanyahu, invito Meloni a Gerusalemme con le aziende leader

salvini attaccato per essere amico di israele

(ANSA) - "La prima cosa che voglio dire a Meloni è di fare una visita a Gerusalemme accompagnata poi da 50 o 100 aziende leader". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, al Forum economico per le imprese. Netanyahu ha detto che l'Italia è una terra "benedetta" per l'imprenditoria e il design. "Vogliamo condividere con voi il nostro vantaggio tecnologico", ha dichiarato.

