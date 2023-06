CHE SI SONO DETTI ELON MUSK E MARIO DRAGHI? DURANTE LA SUA TAPPA A ROMA DEL “TOUR” EUROPEO, IL PATRON DI TESLA HA INCONTRATO IN GRAN SEGRETO ALL’HOTEL HASSLER L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – DOPO AVER PARLATO CON IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI, IL MILIARDARIO AMERICANO HA VOLUTO INCONTRARE DRAGHI (PER OFFRIRGLI UN INCARICO?) – DOPO LA CHIACCHIERATA MUSK E IL SUO CONSIGLIERE ITALIANO ANDREA STOPPA SI SONO ATTOVAGLIATI DA "TULLIO"...

Giulia Cerasoli per “Chi”

Mario Draghi ed Elon Musk. L’ ex presidente del Consiglio e il patron di Tesla e di Twitter si sono incontrati in maniera molto riservata nel corso della giornata romana in cui il miliardario texano (in realtà è nato in Sudafrica e ha cittadinanza canadese oltre che statunitense) ha avuto due colloqui importanti, il primo con la premier Giorgia Meloni (con la quale ha parlato di intelligenza artificiale) e il secondo con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Prima di volare con il suo aereo privato (con cui è arrivato in Italia giovedì scorso) in Francia per incontrare il presidente Macron, ha avuto però un colloquio inaspettato con Draghi, con il quale deve aver parlato di qualcosa che potrebbe avere a che fare con il prossimo incarico dell’ex premier. I due si sono visti all’Hotel Hassler a Trinità dei Monti.

Musk ha poi pranzato da Tullio, poco lontano. Con l’uomo più ricco del mondo durante tutto il soggiorno, in cui è stato intervistato dal giornalista Nicola Porro per Rete 4, c’era sempre il giovane informatico italiano Andrea Stroppa, che con Porro ha avuto l’idea di proporre a Musk questa giornata trascorsa nella capitale.

