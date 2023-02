14 feb 2023 19:30

CHE SMEMORATA ALESSANDRA MORETTI! – L'EUROPARLAMENTARE DEM HA ASPETTATO TRE ANNI PER RENDERE CONTO UFFICIALMENTE ALL'UE DEL SUO VIAGGIO IN QATAR DEL 2020, TUTTO A SPESE DELL'EMIRATO – DOPO UN VOLO IN BUSINESS, LA MORETTI (NON INDAGATA NEL QATARGATE) PARTECIPÒ A UN DIBATTITO MODERATO DA EVA KAILI, FINITA IN CARCERE PER IL CASO MAZZETTE – DOPO LO SCOPPIO DELLO SCANDALO, GLI ELETTI DI BRUXELLES SI STANNO AFFRETTANDO A DICHIARARE I LORO SPOSTAMENTI A “SCROCCO”...