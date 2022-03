CHE STA SUCCEDENDO AL CREMLINO? - GLI HACKER DI ANONYMOUS SOSTENGONO CHE I SERVIZI SEGRETI RUSSI ABBIANO AVVISATO L’UCRAINA DEL PIANO PER UCCIDERE IL PRESIDENTE ZELENSKY - IL “GUARDIAN”: “ORA POSSIAMO ASPETTARCI UNA LOTTA DI POTERE INTERNA AL CREMLINO PER ROVESCIARE IL REGIME DI PUTIN…”

vladimir putin 3

(ANSA) - I servizi segreti russi (Fsb) hanno fatto trapelare informazioni che hanno allertato l'Ucraina di un complotto per assassinare il presidente Volodymyr Zelenskiy: lo scrive in un tweet il gruppo di hacker Anonymous. "Informazioni trapelate dall'Fsb russo hanno allertato l'Ucraina di un complotto per l'omicidio del presidente (Volodymyr, ndr) @ZelenskyyUa. Ora, possiamo aspettarci una lotta di potere interna al Cremlino per rovesciare il regime di Putin. Nel frattempo, continuiamo con gli attacchi", recita il tweet pubblicato dal Guardian.

zelensky anonymous 1 vladimir putin 2