CHE SUCCEDE ALL’UCRAINA (E ALL’EUROPA) SE NEL 2024 TORNA TRUMPONE? – LO SCENARIO HORROR TRACCIATO DAL SETTIMANALE BRITANNICO (MA DI PROPRIETÀ DEGLI ELKANN) “THE ECONOMIST”: “IL RITORNO DI UN ‘TRUMP SCATENATO’ POTREBBE ESSERE UNA CALAMITÀ PER L'UCRAINA. POTREBBE ESSERE UN DISASTRO PER L'EUROPA. POTREBBE METTERE IN ATTO LA MINACCIA DI LASCIARE LA NATO” – “SE LA GUERRA DIMOSTRA IL VALORE DELLA PROTEZIONE AMERICANA, IL POPULISMO TRUMPIANO PUÒ DIMOSTRARE QUANTO VELOCEMENTE POSSA ESSERE PERSA…”

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La cantilena di Donald Trump sulla guerra in Ucraina aleggia sui campi di battaglia, scura come la coltre delle bombe russe. "Voglio che tutti smettano di morire. Stanno morendo. Russi e ucraini", ha dichiarato a maggio.

Se fosse rieletto presidente l'anno prossimo, porrebbe fine alla guerra "in 24 ore". Come? Non l'ha detto, ma le sue parole implicano l'interruzione degli aiuti militari all'Ucraina e la possibilità che la Russia si tenga i guadagni della sua invasione.

Se così fosse, il ritorno di un "Trump scatenato" - più risentito, più organizzato e meno vincolato rispetto al suo primo mandato - potrebbe essere una calamità per l'Ucraina. Potrebbe essere un disastro per l'Europa in altri modi. Potrebbe mettere in atto la minaccia, che risale al suo primo mandato, di lasciare la NATO.

Dovrebbe affrontare una dura opposizione al Congresso. Ma le alleanze si basano sulla fiducia. E il solo suggerimento di non combattere per gli alleati potrebbe completare la distruzione dell'ordine europeo che la Russia sta tentando – scrive The Economist.

Sotto il presidente Joe Biden, l'America ha fornito la maggior parte degli aiuti militari all'Ucraina e la leadership per raccogliere la risposta dell'Occidente. Se la guerra dimostra il valore della protezione americana, il populismo trumpiano può dimostrare quanto velocemente possa essere persa.

I governi europei sono quindi in preda a tre paure: l'attacco della Russia, lo sventramento economico da parte della Cina e l'abbandono da parte dell'America. La Francia offre una risposta chiara a tutte e tre: L'"autonomia strategica" europea. Parlando a Bratislava a maggio, il presidente francese Emmanuel Macron ha posto una domanda indicibile: "L'amministrazione [americana] sarà sempre la stessa? Nessuno può dirlo e non possiamo delegare la nostra sicurezza collettiva e la nostra stabilità alle scelte degli elettori americani". Gli europei, ha sostenuto, devono essere in grado di difendersi, non solo militarmente ma anche economicamente.

I critici considerano l'appello di Macron all'autonomia strategica come un tentativo di recidere i legami dell'Europa con l'America. Ma cosa succederebbe se l'America tagliasse fuori l'Europa? I funzionari francesi ritengono che una separazione transatlantica sia già in atto, in quanto l'America si rivolge verso l'interno e la sua politica estera si concentra sulla Cina. Trump è solo l'espressione più brutale di questa tendenza. Biden è un protezionista. In mezzo alle proteste europee, ha detto a Macron che "non sapeva" che i vasti sussidi verdi previsti dall'Inflation Reduction Act avrebbero minacciato l'industria europea.

La priorità dell'America, si sostiene, è la competizione con la Cina. Prima o poi, anche Biden vorrà fare di meno in Europa per concentrarsi sull'Asia. Potrebbe accadere prima, se scoppiasse una crisi su Taiwan. La differenza tra i futuri presidenti democratici o repubblicani potrebbe essere solo la velocità e la misura in cui l'America si allontanerà dall'Europa. La maggior parte dei governi europei non condivide pienamente questa analisi - l'impegno militare dell'America in Europa è in aumento - ma pochi la scartano.

rishi sunak joe biden giorgia meloni jens stoltenberg volodymyr zelensky vertice nato di vilnius

L'Europa può cavarsela da sola se abbandonata? In teoria, sì. Gli alleati europei della NATO sono industrializzati e contano quasi 600 milioni di persone. Hanno quasi 2 milioni di persone sotto le armi e decenni di esperienza nell'operare insieme. Due di loro, Gran Bretagna e Francia, hanno armi nucleari e seggi permanenti nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Certo, la Nato è sostenuta dalla potenza americana, che rappresenta i due terzi della spesa militare totale della Nato. Solo 10 dei 30 alleati dell'America raggiungeranno l'obiettivo di spesa per la difesa del 2% del PIL quest'anno. Anche questo dovrebbe essere sufficiente per respingere la Russia.

L'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma, un think tank, ritiene che gli alleati europei abbiano speso collettivamente 333 miliardi di dollari nel 2022. A fronte di una spesa di 86 miliardi di dollari da parte della Russia. Raddoppiando o triplicando questa somma per tenere conto del suo maggiore potere d'acquisto, rimane comunque un grande divario. Ma l'Europa non agisce collettivamente. La sua spesa è dispersa tra decine di eserciti, forze aeree e marine spesso sottopotenziate. Gran parte della spesa è destinata a industrie nazionali coccolate.

jens stoltenberg emmanuel macron rishi sunak olaf sholz joe biden al vertice nato di vilnius 4

Fondamentalmente, gli europei soffrono di "vassallaggio", sostiene un recente documento del think tank European Council on Foreign Relations ("Ecfr"). Gli europei non sono d'accordo sulle priorità. Né si fidano abbastanza l'uno dell'altro per decidere cosa dovrebbe comportare una maggiore autonomia.

Le due istituzioni più importanti d'Europa, la Nato e l'Unione Europea, non sono completamente in sintonia. Alleati importanti come la Gran Bretagna, la Norvegia e la Turchia sono fuori dall'UE. La difesa collettiva è affare della Nato, diretta dall'America. La politica economica è gestita principalmente dall'UE, che è stata creata come antitesi di un'alleanza militare. La Francia, in particolare, ha cercato di usarla come contrappeso all'America.

Andare da soli?

Se l'America abbandonasse l'Ucraina, nonostante le promesse del vertice Nato dell'11 luglio di sostenerla "per tutto il tempo necessario", gli europei continuerebbero a sostenere lo sforzo bellico? Alcuni diplomatici dicono di sì, molti ne dubitano. Gli arsenali europei sono più piccoli e più impoveriti di quelli americani.

La sua industria della difesa soffre di mali simili a quelli americani - produzione just-in-time a livelli da tempo di pace - aggravati da una mancanza di scala. Paradossalmente, la guerra in Ucraina sta peggiorando le cose, sostiene Nathalie Tocci dell'Istituto Affari Internazionali, un think-tank italiano, poiché i Paesi si affrettano ad acquistare kit di pronto intervento da America, Corea del Sud, Israele e altri.

La Francia evita il progetto Sky Shield, guidato dalla Germania, per lo sviluppo di difese aeree, perché si affida a fornitori non europei. I funzionari tedeschi ribattono che la Francia considera l'autonomia strategica come un modo per utilizzare il denaro tedesco per sostenere le imprese francesi. Ciononostante, si registrano alcuni progressi. L'UE offre incentivi per progetti di cooperazione nel settore degli armamenti, utilizza fondi comuni per pagare il materiale militare e spinge le aziende a fornire all'Ucraina 1 milione di proiettili di artiglieria in un anno.

Se Trump dovesse lasciare del tutto la NATO, gli europei cercherebbero di rilevarne i meccanismi piuttosto che trasformare l'UE in un'alleanza militare, afferma Camille Grand dell'Ecfr, ex assistente del segretario generale della NATO.

Gli europei dovrebbero colmare le lacune colmate dalle circa 85.000 truppe americane in Europa, tra cui il personale del quartier generale e 22 battaglioni da combattimento (più o meno quanti ne ha la Gran Bretagna in totale). Dovranno inoltre procurarsi i costosi "fattori abilitanti" - come il trasporto e il rifornimento aereo, i mezzi spaziali e l'isr (intelligence, sorveglianza e ricognizione) - che l'America fornisce in abbondanza. Secondo Grand, l'Europa potrebbe impiegare un decennio per costruire tutto questo.

La leadership sarebbe un problema. Il processo decisionale multinazionale è difficile nel migliore dei casi, a maggior ragione nelle questioni militari. Agli europei manca un leader che sostituisca l'egemone americano. La Germania è intrisa di pacifismo, nonostante la promessa di potenziare le proprie forze. La Gran Bretagna è semi-distaccata dagli affari europei, a causa della Brexit. La Francia aspira a guidare un'Europa più forte, ma è ampiamente sfiduciata.

Poi c'è la deterrenza nucleare. La Russia ha quasi 6.000 testate nucleari; la Gran Bretagna e la Francia circa 200-300 ciascuna. Grand ritiene che, senza l'America, le potenze nucleari europee dovranno ripensare le proprie scorte, la dottrina e la collaborazione con gli alleati rimasti.

Per quanto riguarda la dimensione economica dell'autonomia, l'UE ha compiuto notevoli progressi. A Bruxelles si parla talvolta di "autonomia strategica aperta" per segnalare l'apertura al mondo. Gli europei stanno gradualmente raggruppando un maggior numero di decisioni di politica economica all'interno dell'UE. E hanno buone ragioni per farlo, dopo una serie di shock, dalla carenza di vaccini durante la pandemia all'invasione della Russia.

Il successo più eclatante è stato l'allontanamento dell'Europa dal petrolio e dal gas della Russia. La transizione è stata favorita da forniture alternative provenienti dall'America e da altri Paesi e dal mercato interno dell'energia dell'UE, che consente di commerciare gas ed elettricità oltre i confini nazionali.

Gran parte del nuovo arsenale economico dell'UE è rivolto alla Cina. Un imminente strumento "anti-coercizione" consente ritorsioni commerciali per evitare che si ripeta la prepotenza della Cina nei confronti della Lituania dopo che questa si era orientata verso Taiwan. Nuove norme rendono più severo il controllo degli investimenti degli stranieri. I sussidi nazionali e comunitari, come quelli americani, mirano a stimolare la produzione di semiconduttori e di energia verde. Gli europei stanno collaborando con l'America per diversificare le forniture di minerali critici e limitare gli investimenti in uscita in tecnologie sensibili.

Per Macron queste mosse sono i "mattoni" dell'autonomia strategica. "Oggi la battaglia ideologica è vinta", ritiene. Tuttavia, due modelli si contendono l'anima dell'Europa e dello stesso Macron. La versione buona sostiene che l'Europa dovrebbe fortificarsi per diventare più capace di difendere valori e interessi comuni con l'America. Quella cattiva, nella tradizione gollista francese, cerca di allontanare l'Europa e creare un polo geopolitico rivale.

A Bratislava hanno prevalso gli angeli migliori di Macron, che ha sostenuto la necessità che l'Europa si assuma una parte maggiore dell'onere della difesa. Con un'inversione di rotta, ha appoggiato l'adesione dell'Ucraina alla NATO e l'allargamento dell'UE verso est. Tuttavia, un mese prima, dopo aver visitato Pechino, ha mostrato una natura peggiore. L'Europa, ha detto, non deve rimanere invischiata nella rivalità sino-americana e in una crisi su Taiwan "che non è nostra". Da allora Macron ha fatto marcia indietro e ha inviato una nave da guerra attraverso lo Stretto di Taiwan. Tuttavia, ha indignato molti leader europei indebolendo un patto non dichiarato: in cambio dell'aiuto americano per respingere la Russia, l'Europa avrebbe dovuto sostenere il suo alleato per scoraggiare la Cina.

L'elezione di Trump sarebbe una "catastrofe annunciata", afferma Constanze Stelzenmüller della Brookings Institution, un think tank americano. Pochi leader europei hanno una risposta valida. Molti lo ignorano; altri pregano che Trump si dimostri meno distruttivo di quanto si teme, magari frenato dal Congresso e dal Pentagono. Alcuni parlano di corteggiare i suoi accoliti più moderati.

Sophia Besch del Carnegie Endowment for International Peace, un altro think tank, prevede che molti si affanneranno a "bilateralizzare" le relazioni con lui. Potrebbero ricorrere all'adulazione, come il breve piano della Polonia di rinominare una base "Fort Trump", o acquistare più armi americane e altre cose per offrirgli un "buon affare".

Una questione è la misura in cui l'elezione di Trump potrebbe stimolare i mini-Trump della destra dura europea. I sondaggi mostrano che Alternativa per la Germania è a pari merito con il Partito Socialdemocratico del cancelliere tedesco, Olaf Scholz. In Francia, invece, cresce il timore che Marine Le Pen, leader del National Rally, possa diventare presidente nel 2027. Entrambi i partiti sono vicini alla Russia e criticano il sostegno occidentale all'Ucraina. Così come Biden ha dimostrato che il potere americano può unire gli europei, Trump potrebbe ancora mostrare il suo potere di dividerli.

Lo scopo della NATO, si dice spesso, è "tenere l'Unione Sovietica fuori, gli americani dentro e i tedeschi giù". Forse l'autonomia strategica può fare qualcosa di simile. Se genererà maggiori capacità militari, consentirà all'Europa di occuparsi maggiormente della propria sicurezza mentre l'America si rivolge all'Asia e fornirà una copertura nel caso in cui il grande alleato dovesse diventare ostile.

In effetti, potrebbe essere il modo migliore per respingere le accuse trumpiane di approfittarsi della situazione e dimostrare il valore dell'Europa all'America. Se fatto bene, potrebbe contribuire a tenere la Russia fuori, gli americani dentro, la Cina lontana e la Nato insieme.