CHE TONI IN-DEGNI! – IL CONSIGLIERE DELLA CORTE DEI CONTI, MARCELLO DEGNI, DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO HA ATTACCATO IL GOVERNO E SI È RIVOLTO A ELLY SCHLEIN SU TWITTER: “C’ERANO LE CONDIZIONI PER L’OSTRUZIONISMO E L’ESERCIZIO PROVVISORIO. POTEVAMO FARLI SBAVARE DI RABBIA E GLI ABBIAMO INVECE FATTO RECITARE MARINETTI” – FDI ATTACCA: “BASTA CON QUESTA POLITICIZZAZIONE DA PARTE DEI MAGISTRATI” – E LA CORTE DEI CONTI SI DISSOCIA DALLE PAROLE DI DEGNI: “LA QUESTIONE VERRÀ ESAMINATA DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA”

(ANSA) - "In merito a talune dichiarazioni rese da un magistrato - espresse su social media al di fuori di canali istituzionali e che non rappresentano in alcun modo posizioni dell'Istituto - la questione verrà esaminata in via di urgenza nella prossima adunanza del Consiglio di presidenza per le valutazioni di competenza". Così in una nota l'Ufficio Stampa della Corte dei Conti.

2 – SCANDALO ALLA CORTE DEI CONTI, IL CONSIGLIERE DEGNI CHIEDE ALLA SCHLEIN DI “FAR SBAVARE IL GOVERNO”

Estratto dell’articolo di Guido Liberati per www.secoloditalia.it

«È inquietante che Marcello Degni, titolare del delicato ruolo di Consigliere della Corte dei Conti, prenda posizioni estreme palesemente contrarie agli interessi dell’Italia, al punto che nessuno in Parlamento ha osato sostenerle. Degni, che è anche docente universitario e direttore di un master di pubblica amministrazione, ha infatti pubblicato su X un messaggio in cui recrimina che “Potevamo farli sbavare di rabbia” portando l’Italia all’esercizio provvisorio, cosa che avrebbe privato gli italiani dei benefici portati da questa legge di bilancio, e avrebbe fatto gravi danni ai conti dello Stato facendo inevitabilmente salire gli interessi da pagare sulle nuove collocazioni dei titoli del nostro debito». A denunciarlo il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

[…]

Il riferimento di Malan è a un tweet del 30 dicembre, a commento del via libera alla legge di bilancio, in cui l’economista Degni “tagga” la segretaria del Pd Elly Schlein. «Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio – si legge -. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti».

In FdI sono diversi esponenti a chiedere misure disciplinari contro il consigliere della Corte dei Conti. «Basta con questa politicizzazione da parte dei magistrati – dice Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama – il loro ruolo non può essere stravolto da simili atteggiamenti e mi aspetto che la sinistra non esisti un solo attimo a stigmatizzare queste esternazioni».

[…]

«Le parole di Marcello Degni sono gravi perché pronunciate da una persona che dovrebbe essere terza rispetto alla politica – aggiunge Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera -. Chi riveste un ruolo cosi’ delicato non puo’ comportarsi come un militante politico e partitico. Perché oggi nessuno dell’opposizione grida allo scandalo davanti a queste affermazioni? Forse l’appartenenza ad un partito va difesa piu’ dell’imparzialità a cui è chiamato Degni?”

O forse qualcuno si sente ancora una volta sopra le parti e con arroganza pensa che sia intoccabile? L’imparzialità di chi riveste quel ruolo e’ a garanzia di tutti, anche dell’opposizione. Attendiamo da Elly Schlein una presa di distanza netta».

