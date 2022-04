UNO SPETTRO SI AGGIRA PER L’EUROPA: LO SPETTRO DEL RIARMO! - I SONDAGGI IN GIRO PER IL CONTINENTE DICONO TUTTI LA STESSA COSA: TRA I CITTADINI EUROPEI MONTA UN “SENTIMENT” ANTI-AMERICANO, E CONTRARIO ALL’INVIO DI ARMI IN UCRAINA - IN ITALIA SOLO IL 13% È FAVOREVOLE ALL’AUMENTO DEGLI AIUTI MILITARI A KIEV. I TEDESCHI SONO SPACCATI IN DUE, E CROLLA IL CONSENSO PER SCHOLZ: SOLO IL 37% APPROVA QUELLO CHE STA FACENDO…