I TEDESCHI ROMPONO IL CAZZO IN EUROPA E POI FANNO IL LORO PORCO COMODO IN CASA! – IL BUNDESTAG HA DATO IL VIA LIBERA AL MEGA SCUDO DA 200 MILIARDI PER FRENARE IL CARO DEL PREZZO DEL GAS. CHE JE FREGA: TANTO LORO POSSONO SPENDERE E SPANDERE, MENTRE NOI RIMANIAMO AL FREDDO PER COLPA DEL LORO VETO AL PRICE CAP