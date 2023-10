16 ott 2023 13:39

CHI CE LI METTE ‘STI SOLDI PER IL PONTE SULLO STRETTO? – GIANCARLO GIORGETTI HA CONFERMATO CHE L’INFRASTRUTTURA È FINANZIATA PER L’INTERO AMMONTARE, 12 MILIARDI, “NELL’ORIZZONTE TEMPORALE DI TRE ANNI”. IN PRATICA, “SONO STANZIATE LE PRIME TRE QUOTE A SALIRE”. MA DA DOVE ARRIVANO? PER LA MANOVRA HANNO DOVUTO GRATTARE IL FONDO DEL BARILE PER TROVARE 8 MILIARDI DI RISPARMI…