1. LUIGI BERLUSCONI IN CAMPO? "NON È ESCLUSO": SUSSURRI DA FORZA ITALIA

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Dopo la morte di Silvio sta nascendo un'intesa tra Marina Berlusconi e Giorgia Meloni. Hanno bisogno l'una dell’altra perché per Marina "Giorgia è la sola leader possibile del centrodestra, e dunque la sua stabilità è anche la nostra stabilità" mentre per Giorgia, "senza il sostegno di Marina, non c’è il sostegno di Forza Italia" e il presidente del Consiglio deve augurarsi che Forza Italia sopravviva al Cavaliere.

Ma attenzione, rivela Il Foglio, perché l'ultimogenito Luigi Berlusconi, non è escluso che "possa un giorno traghettare il cognome in politica", come rivelano fonti sia interne a Forza Italia sia in Fratelli d'Italia.

2.RITRATTO DI LUIGI BERLUSCONI, IL PREDESTINATO TRA “UNICORNI”, APP E FEDE

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

Non significa nulla, può significare tutto. Ha lo stesso nome del nonno, vive nella prima casa milanese del padre, ha assunto Marinella Brambilla, la sua storica segretaria. Luigi Berlusconi, l’ultimo dei figli Berlusconi, può essere l’unicorno? Nella lingua tech, il settore di cui si occupa, si intende l’eccezione strepitosa, la start up che ribalta la storia. L’inatteso. Trentaquattro anni, Ennio Doris come maestro.

Un’intervista a 19 anni. Poi più nulla. Gli orfani politici di Silvio Berlusconi lo studiano come Luigi studia gli unicorni. Si cerca adesso Berlusconi dopo Berlusconi, la chimera. Quando la bara di Silvio Berlusconi è stata accompagnata fuori dal Duomo di Milano, i figli del patriarca si sono avvicinati l’uno all’altro. L’uomo vestito di grigio, che stava al centro, era Luigi Berlusconi. […]

Collegio a Monza, università Bocconi, master in JP Morgan, a Londra, uno stage alla Sator di Matteo Arpe e poi sedie nei cda di famiglia e fede, perfino onlus, le visite frequenti in chiesa. Viaggi a Lourdes da volontario, rapporti intensi con la chiesa milanese, quella dell’arcivescovo Mario Delpini, dell’arciprete Borgonovo, una comunità che si ritrova a tavola con Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo. Dei Berlusconi, Luigi è un enigma. Un unicorno.

[…] Puntato dai settimanali di gossip, celebrato da Vanity Fair, per il suo matrimonio con Federica Fumagalli, manager di eventi e moda (Ferragamo, Dior, Vogue), il nome di Luigi è in realtà noto tra gli ingegneri, i giornalisti delle pagine “Innovazione”.

A trent’anni investe in criptovalute, sistemi per pagamenti digitali, app di geolocalizzazione e lo fa insieme alle sorelle Eleonora e Barbara […] A differenza di Marina e Pier Silvio, per tracciare il per- corso dell’ultimo dei Berlusconi è necessario guardare oltre le aziende di famiglia. Luigi sceglie da subito la via bancaria, la via che secondo molti percorrerà Fininvest. […]

La stampa italiana si accorge di Luigi nel 2014, quando l’Espresso gli dedica pagine, a firma di Denise Pardo, che è stata pure firma di Panorama, il settimanale di Mondadori.

Quando Luigi Berlusconi viene a sapere che Marinella Brambilla, la segretaria di una vita del padre (l’unica che potrebbe sul serio scrivere la biografia del Cav.) era stata cacciata, decide di assumerla per conto proprio. Oggi Luigi è nel cda della Fininvest insieme a Pier Silvio, Barbara, Adriano Galliani, Ernesto Mauri e Salvatore Sciascia. […] In Forza Italia c’è chi crede che Luigi possa possedere il corno della politica. […]

