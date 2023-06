foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 14

BERLUSCONI: ANCHE PRODI E MONTI A FUNERALI CAV DOMANI

(LaPresse) - Ci saranno anche gli ex premier Romano Prodi e Mario Monti, secondo quanto apprende LaPresse, domani ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si terranno alle 15 nel Duomo di Milano.

A presiedere la cerimonia sarà l'arcivescovo metropolita di Milano monsignor Mario Delpini. Saranno presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Matteo Renzi e, in rappresentanza dell'Ue, il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, anche lui ex premier.

BERLUSCONI: TRA LEADER OPPOSIZIONI PER ORA SOLO RENZI E CALENDA PRESENTI A FUNERALI

(Adnkronos) - Al momento tra i leader delle forze di opposizione che hanno confermato la presenza domani ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano ci sono Matteo Renzi e Carlo Calenda, fanno sapere dai rispettivi staff.

Dalla parte di Nicola Fratoianni fanno invece sapere che il leader di Sinistra Italiana non ci sarà. Per ora non ci sono ancora risposte, ma potrebbero arrivare nelle prossime ore, sulla presenza del leader M5S Giuseppe Conte e della segretaria Pd, Elly Schlein. Per i dem comunque dovrebbero essere presenti i capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia.

