A CHI LA CULTURA? A NOI! – FABIO TAGLIAFERRI, FEDELISSIMO DI ARIANNA MELONI, È IL NUOVO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI ALES SPA, LA SOCIETÀ CONTROLLATA DAL MINISTERO DELLA CULTURA CHE GESTISCE LE SCUDERIE DEL QUIRINALE – UN PASSATO DA AUTONOLEGGIATORE, ASSESSORE A FROSINONE, TAGLIAFERRI ERA STATO INCARICATO DALLA SORELLA D’ITALIA DI RILANCIARE FRATELLI D’ITALIA A CASSINO. ORA È STATO NOMINATO DA SANGIULIANO E...

Estratto dell’articolo di Marina de Ghantuz Cubbe per https://roma.repubblica.it/

La militanza in Fratelli d’Italia e poi la medaglia: l’ultrameloniano Fabio Tagliaferri è il nuovo presidente e amministratore delegato di Ales spa, la società controllata dal ministero della Cultura che tra gli altri compiti ha quello di gestire le Scuderie del Quirinale.

Per ricostruire la parabola dell’ultimo nominato dal ministro Gennaro Sangiuliano, bisogna bussare direttamente a casa Meloni. Più precisamente ad Arianna, sorella d’Italia che ha trovato in Tagliaferri l’uomo giusto per rilanciare il partito a Cassino: lì il nuovo presidente di Ales si è occupato di ricomporre il quadro di Fratelli d’Italia e sistemare il puzzle delle alleanze in vista delle elezioni.

Non solo Cassino. Nel curriculum da alfiere di FdI c’è anche la qualifica di assessore ai Servizi sociali di Frosinone, comune per cui Fabio Tagliaferri era già stato titolare dei Lavori pubblici. Senza contare il passato da autonoleggiatore che risulta nel curriculum e l’impegno nel mondo dei boyscout.

Tagliaferri, infatti, nel cv mette ben in evidenza l’iscrizione al Movimento cattolico degli scout d’Europa, oltre che il periodo da volontario alla Croce rossa italiana, all’Unitalsi e all’associazione Insieme per gli altri in Bosnia durante il conflitto nei Balcani. [...]

Adesso l’ultimo compito. Guidare, sostituendo al vertice di Ales il presidente Marco De Simoni, la società che supporta il ministero della Cultura "in numerosi progetti di miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio culturale italiano e promuove tramite progetti speciali e in accordo con il Mic, i beni culturali italiani ed il made in Italy a livello nazionale e internazionale".

