A CHI IL DEBITO PUBBLICO? A NOI – DEBUTTA OGGI IL BTP VALORE, IL NUOVO BOND STUDIATO DAL GOVERNO PER I PICCOLI RISPARMIATORI. E SOPRATTUTTO, PER AUMENTARE LA QUOTA DEGLI INVESTITORI RETAIL, VISTO CHE LA BCE HA RIDOTTO GLI ACQUISTI – COME FUNZIONA: IL TASSO CEDOLARE GARANTITO SARÀ DEL 3,25 PER CENTO NEI PRIMI DUE ANNI, PER CRESCERE AL 4 NEI SECONDI DUE, CON BONUS FINALE DELLO 0,5% - A METÀ GIORNATA GLI ORDINI HANNO GIÀ RAGGIUNTO I 3 MILIARDI

BTP VALORE

1. A METÀ GIORNATA PER IL BTP VALORE ORDINI PER 3MILIARDI

(ANSA) - Gli ordini del Btp Valore non smettono di correre. A metà giornata raggiungono i 3 miliardi di controvalore per quasi 98mila contratti.

2. A PIAZZA AFFARI È IL GIORNO DEL BOND PATRIOTTICO DEBUTTA IL BTP VALORE PER I PICCOLI INVESTITORI

Estratto dell’articolo di Sandra Riccio per “la Stampa”

giancarlo giorgetti giorgia meloni matteo piantedosi parata 2 giugno

Debutta oggi il Btp Valore, la prima emissione di una famiglia di bond di Stato riservati esclusivamente ai piccoli risparmiatori e che saranno riproposti a più riprese nei prossimi anni. Il titolo, che sarà sottoscrivibile fino al 9 giugno (salvo chiusura anticipata), ha una durata di quattro anni.

Per attirare gli investitori offre una cedola che cresce negli anni e un premio finale di fedeltà pari allo 0,5 per cento sul capitale investito. Questo «extra» sarà però pagato soltanto a chi terrà il bond in portafoglio fino a scadenza, nel 2027.

I DETENTORI DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO

Venerdì il Tesoro ha comunicato il tasso cedolare garantito che arriverà al 3,25 per cento nei primi due anni di vita dello strumento per crescere poi al 4 per cento nei secondi due. Al termine dell'emissione verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

A quanto ammonterà il guadagno? Con la cedola crescente e il premio fedeltà, il rendimento annuo lordo del primo Btp Valore arriverà al 3,74 per cento. Sul mercato secondario, venerdì un Btp di pari scadenza rendeva intorno al 3,46 per cento.

giorgia meloni giancarlo giorgetti

[…] Il Btp Valore offre una tassazione agevolata che come per gli altri titoli di Stato è del 12,5 per cento sugli interessi, contro il 26 per cento degli altri strumenti finanziari. Inoltre è prevista l'esenzione dalle imposte di successione.

L'investimento minimo si adatta ai piccoli portafogli (1.000 euro) e non sono previste commissioni bancarie per l'acquisto all'emissione. Il bond sarà collocato alla pari e con prezzo uguale a 100 sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealer: Intesa Sanpaolo e Unicredit. Il Btp Valore è stato concepito e preannunciato, qualche mese fa, come obbligazione "patriottica", anche se l'ambizione si è dovuta per forza ridimensionare.

L'idea originaria era di riservarne il collocamento alle famiglie italiane, ma in sede di Unione europea non è stato possibile separare i risparmiatori nostrani dagli altri europei. Si è invece riservato il collocamento agli investitori individuali, escludendo quelli istituzionali […]