CHI FA DA SÉ, FA PER TRE – “GENTE” PUBBLICA LE FOTO DI ARIANNA MELONI MENTRE VA A FARE LA SPESA IN DUE CENTRI COMMERCIALI DI ROMA, IN ZONA MEZZOCAMMINO. IL SETTIMANALE MALIGNA: “ALL’USCITA NON C’È NESSUNO CHE LA AIUTA A PORTARE LE NUMEROSE BORSE E A CARICARLE IN AUTO. IL COMPAGNO, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, È SPESSO IN VIAGGIO PER LAVORO E NON PUÒ DARLE UNA MANO”. GLI AVRÀ PRESO ALMENO UNA PESCA, COME NELLO SPOT DELL’ESSELUNGA? – E DOPO LA SPESA, ARIANNA SI RICONGIUNGE CON LA SORELLA GIORGIA DAL PARRUCCHIERE…

Estratto dell’articolo di Roberta Spadotto per “Gente”

arianna meloni fa la spesa a mezzocammino foto gente 2

Arianna, l'instancabile. La sorella maggiore di Giorgia Meloni ha la sua stessa tempra: sa impiegare in modo proficuo ogni momento della giornata. Sebbene siano aumentati i suoi impegni pubblici, dopo che a fine agosto ha accettato il ruolo di responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna continua a dedicarsi anche alla gestione della casa e della famiglia.

Eccola in queste foto mentre va a fare la spesa in due centri commerciali di Roma, zona Mezzocammino. All'uscita non c'è nessuno che l'aiuta a portare le numerose borse e a caricarle in auto. Il compagno Francesco Lollobrigida, infatti, è spesso in viaggio per lavoro come ministro dell'Agricoltura e non può darle una mano.

Nessun problema: Arianna, come Giorgia appunto, sa essere multitasking gestendo impegni pubblici, incombenze domestiche, la gestione di due figlie, Rachele e Vittoria, e magari anche qualche polemica. Ma senza dimenticare se stessa. Dopo aver sistemato la spesa ed essersi rinfrescata, Arianna si concede un paio d'ore dal parrucchiere di fiducia dove a raggiungerla è nientemeno che Giorgia. La sorellanza prima di tutto.

arianna meloni fa la spesa a mezzocammino foto gente arianna meloni dal parrucchiere foto gente arianna meloni fa la spesa a mezzocammino foto gente geo parents l unica ong che piace a giorgia meloni vignetta del giornalone la stampa Giorgia e Arianna Meloni GIORGIA E ARIANNA MELONI COME LE GEMELLE DI SHINING - FOTOMONTAGGIO DEL FATTO QUOTIDIANO VIGNETTA DI NATANGELO SU FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E ARIANNA MELONI - 15 AGOSTO 2023 - DAL FATTO QUOTIDIANO arianna meloni francesco lollobrigida FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E ARIANNA MELONI COME TOGLIATTI E IOTTI GIORGIA E ARIANNA MELONI arianna meloni assemblea fdi giorgia meloni - la famiglia e fdi - vignetta di ellekappa arianna meloni foto di bacco (9) francesco lollobrigida arianna meloni e le figlie LA VIGNETTA RIPARATORIA DI NATANGELO SU LOLLOBRIGIDA E ARIANNA MELONI - IL FATTO QUOTIDIANO arianna meloni ospite della trasmissione tv tempo reale di michele santoro 12 gennaio 1995 4 arianna meloni francesco lollobrigida vinitaly meme by edoardo baraldi francesco lollobrigida e le sorelle Meloni meme by edoardo baraldi arianna meloni ospite della trasmissione tv tempo reale di michele santoro 12 gennaio 1995 1