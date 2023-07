CHI GODE NEL VEDERE SILURATA DANIELA SANTANCHÉ? LA LEGA! - DENTRO FRATELLI D'ITALIA HANNO NOTATO LA FREDDEZZA DI SALVINI & FRIENDS NEI CONFRONTI DELLA “PITONESSA”: LA DIFESA DI MASSIMILIANO ROMEO IN AULA E’ STATA “PIUTTOSTO VAGA” - I MELONIANI RICORDANO COME SALVINI RIVENDICASSE IL MINISTERO DEL TURISMO PER IL SUO PARTITO - L’EX MINISTRO DEL TURISMO GARAVAGLIA E LE CHIACCHIERE CON L’OPPOSIZIONE…

Estratto dell’articolo di Antonio Bravetti e Francesco Olivo per “la Stampa”

Il temporale è passato. Ma le previsioni non promettono nulla di buono: un'ondata di caldo asfissiante potrebbe abbattersi presto su Daniela Santanchè, "cuocendo" a fuoco lento la ministra. Alla fine della giornata passata in Senato, da Palazzo Chigi trapelano dubbi sulla sua linea difensiva: «Ha combinato un pasticcio e aveva pure sei avvocati». Il timore insomma, è che sia solo l'inizio. […]

In via della Scrofa temono un'estate torrida, con Santanchè sulla graticola e i tempi dettati dai magistrati, al ritmo di nuovi dettagli, rivelazioni, particolari. […] Per non parlare dei rapporti con gli alleati di Forza Italia e Lega: il partito azzurro giudica "indebolita" la figura della ministra, mentre la Lega ha messo gli occhi sul dicastero che fu suo. Di dimissioni ufficialmente parla solo l'opposizione, ma lontano dai riflettori i sussurri arrivano anche dalle file della destra. Tanto che ci sarebbe già un eventuale sostituto pronto: Valentino Valentini, ex pontiere di Silvio Berlusconi con la Russia, che ieri era in aula e ha già la delega al Commercio estero.

[…] Nella parte alta dell'emiciclo si muove l'ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che spesso si alza dal suo posto per andare a conversare con i colleghi dell'opposizione di Azione e Italia Viva. Dentro Fratelli d'Italia hanno notato e messo a verbale la freddezza della Lega, la difesa che definiscono «piuttosto vaga» di Massimiliano Romeo in aula. C'è dell'altro, fanno capire. Ricordano come Salvini rivendicasse il ministero del Turismo per il suo partito e sussurrano che ai leghisti non dispiacerebbe tornare a occuparsene. Il presupposto è che la partita di Santanchè finisca male. Per lei, s'intende.