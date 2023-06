7 giu 2023 15:44

CHI GUIDA LA DIPLOMAZIA ITALIANA? - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI E’ FURIBONDO PER IL VIAGGIO IN CROAZIA DEL CAPO DEL DIS, ELISABETTA BELLONI, PER INCONTRARE IL PREMIER ANDREJ PLENKOVIC - ERA PRESENTE ANCHE L’AMBASCIATORE MICHELE BAIANO CHE LA BELLONI HA PORTATO CON SE’ DALLA FARNESINA AL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA - TAJANI PIUTTOSTO SURVOLTATO HA CHIESTO SPIEGAZIONI AL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, CHE DA AUTORITA' DELEGATA HA SOTTO DI SE' IL DIS...