ELOGIO DI DANIELA SANTANCHÈ BY RONCONE: “HA UN SORRISO NON PIÙ PERFIDO MA PORCELLANATO - È ANCHE UNA DONNA SPREGIUDICATA, CINICA, DOTATA DI ASTUZIA EFFERATA, FREQUENTATRICE DEL LUSSO PIÙ KITSCH MA A ME STA SIMPATICA - INCASSATRICE LEGGENDARIA, STREPITOSA NELLA GESTIONE DEL SUO PERSONAGGIO: CARRIERA POLITICA FUNAMBOLICA, QUELLA IMPRENDITORIALE COMPLESSA. PER EVITARE CONFLITTI D’’INTERESSE, COSTRETTA PURE A CEDERE QUOTE DEL TWIGA, LO STABILIMENTO PER RICCHI CHE POSSIEDE IN SOCIETÀ CON FLAVIO BRIATORE. POI PERÒ HA DETTO CHE…”