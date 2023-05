16 mag 2023 13:30

CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE, IN TENDA – IL GOVERNO RITIRA L’EMENDAMENTO AL DECRETO PA, CHE SBLOCCAVA 660 MILIONI CONTRO IL CARO-AFFITTI: LA NORMA ERA STATA STILATA COME RIPOSTA AGLI STUDENTI CHE PROTESTANO CAMPEGGIANDO DAVANTI ALLE UNIVERSITÀ – IL PD SUBITO ATTACCA IL GOVERNO: “LA PROPAGANDA SI SFALDA. LA LORO IDEA DI PAESE? LE DONNE A CASA E GLI STUDENTI NELLE TENDE”. MA NON È PROPRIO COSÌ: DAL GOVERNO NON C’È NESSUNA RETROMARCIA. SARÀ PRESENTATO UN EMENDAMENTO A UN ALTRO DECRETO…