CHI NON DIVORZIA, SI RIVEDE! – MELANIA TRUMP RICOMPARE IN PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA DALL’INCRIMINAZIONE DEL MARITO: L’EX FIRST LADY È STATA VISTA INSIEME A DONALD PER IL PRANZO DI PASQUA NEL CLUB DI MAR-A-LAGO, IN FLORIDA – I DUE SONO STATI ACCOLTI DAGLI ALTRI COMMENSALI CON UNA STANDING OVATION – MELANIA ERA RIMASTA IN SILENZIO PER TUTTA LA SETTIMANA, DANDO ADITO ALLE VOCI DI UNA POSSIBILE CRISI (QUALCUNO SI È SPINTO A PARLARE ANCHE DI DIVORZIO IMMINENTE)

MELANIA E DONALD TRUMP AL PRANZO DI PASQUA A MAR-A-LAGO

(ANSA) - Melania Trump ricompare in pubblico per la prima volta dall'incriminazione dell'ex presidente Donald Trump a New York per il caso dei presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. L'ex first lady e il marito sono stati visti insieme per il pranzo di Pasqua nel club di Mar-a-Lago, in Florida.

n un video postato su Instagram si notano gli altri commensali che li accolgono con una standing ovation nella sala da ballo di Mar-a-Lago dove i due sono seduti al consueto tavolo. Melania e' rimasta in silenzio per tutta la settimana e non e' comparsa al fianco del marito ne' a New York ne' durante il suo discorso una volta tornato in Florida. Ha fatto solo una breve apparizione sui social media ieri con un messaggio per augurare una Buona Pasqua.

DONALD E MELANIA TRUMP STORMYNATOR - MEME BY EMILIANO CARLI stormy daniels donald trump stormy daniels donald trump 1 stormy trumps all porn video MELANIA E DONALD TRUMP AL PRANZO DI PASQUA A MAR-A-LAGO donald e melania trump lancio candidatura 2024 AMANDA UNGARO - DONALD TRUMP - MELANIA - ZAMPOLLI E SUO FIGLIO MELANIA E DONALD TRUMP AL PRANZO DI PASQUA A MAR-A-LAGO