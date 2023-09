17 set 2023 18:57

CHI NON MUORE, SE RIVEDE – IL LEADER CECENO RAMZAN KADYROV, CHE ERA STATO DATO PER “GRAVEMENTE MALATO” DALL’INTELLIGENCE DI KIEV, È COMPARSO IN UN VIDEO IN CUI DENUNCIA LE “BUGIE” IN CIRCOLAZIONE SUL SUO STATO DI SALUTE. A TUTTI COLORO CHE NON SANNO DISTINGUERE "LA VERITÀ DALLE BUGIE", IL MACELLAIO DI GROZNY CONSIGLIA DI FARE "UNA PASSEGGIATA ALL’ARIA APERTA..." - VIDEO