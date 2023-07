CHI NON MUORE, SI RIVEDE - FERMI TUTTI: È TORNATO PRIGOZHIN! IL CAPO DELLA WAGNER RIAPPARE IN VIDEO PER DIRE CHE "QUELLO CHE STA SUCCEDENDO IN UCRAINA È UNA VERGOGNA IN CUI NON ABBIAMO BISOGNO DI ESSERE COINVOLTI" - NEL FILMATO, SULLA CUI AUTENTICITÀ CI SONO MOLTI DUBBI, SI VEDE L'EX CUOCO DI PUTIN CHE PARLA CON I SUOI MERCENARI (PRESUMIBILMENTE IN RUSSIA), E DICE DI PREPARARSI PER UN NUOVO VIAGGIO IN AFRICA: "FORSE TORNEREMO IN UCRAINA, QUANDO SAREMO SICURI CHE NON SAREMO COSTRETTI A VERGOGNARCI..."

PRIGOZHIN IS ALIVE - AND HE’S ANGRY ???The first post-rebellion video of Evgenii Prigozhin - the founder of ?? Wagner Group - speaking with his soldiers in Belarus ??, has appeared. Key points: ? "What is happening now at the front is a disgrace in which we do not need to… pic.twitter.com/iV5QyRfvFr — Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 19, 2023

evgeny prigozhin

1. PRIGOZHIN IN PRESUNTO VIDEO, 'IN UCRAINA UNA VERGOGNA'

(ANSA) - "Avete fatto molto per la Russia. Quello che sta succedendo al fronte" in Ucraina "è una vergogna in cui non abbiamo bisogno di essere coinvolti". A dirlo sarebbe il leader mercenario russo Yevgeny Prigozhin in un nuovo video - la cui autenticità non è stata confermata - che lo riprende mentre dà il benvenuto ai suoi combattenti in Bielorussia.

Secondo la traduzione riportata dai media internazionali, Prigozhin dice ai suoi uomini di prepararsi un "nuovo viaggio in Africa". "E forse - aggiunge - torneremo nell'operazione militare speciale in Ucraina a un certo punto, quando saremo sicuri che non saremo costretti a vergognarci".

PUTIN E PRIGOZHIN

2. CNN, RISPUNTA PRIGOZHIN MA DUBBI SULL'AUTENTICITÀ DEL VIDEO

(ANSA) - Un video che mostrerebbe il fondatore di Wagner, Yevgeny Prigozhin che saluta i suoi combattenti in Bielorussia è stato pubblicato oggi sui canali Telegram pro-Wagner e condiviso nell'account dello stesso Prigozhin. Se confermato, sarebbe la prima volta che compare in pubblico dalla ribellione armata in Russia il mese scorso.

"Benvenuti ragazzi! Sono felice di salutarvi tutti. Benvenuti nella terra bielorussa! Abbiamo combattuto con dignità! Abbiamo fatto molto per la Russia", dice un uomo che sembra simile e Prigozhin nell'aspetto e nella voce in un video poco chiaro, perché girato in condizioni di scarsa illuminazione, pubblicato oggi dalla Cnn, che tuttavia lavora alla geolocalizzazione della location.

evgeny prigozhin sorride dopo il tentato golpe 2

Nel filmato, un combattente sembra rivolgersi al leader di Wagner come "Yevgeny Viktorovich", nome e patronimico di Prigozhin. Il video appare inedito e i metadati sul file suggeriscono che sia stato creato all'alba di oggi. Il leader Wagner sembrerebbe riprendere le sue critiche di lunga data alla pianificazione e all'esecuzione delle operazioni militari in Ucraina da parte del ministero della Difesa russo.

prigozhin minaccia putin

"Quello che sta accadendo ora al fronte è una vergogna a cui non abbiamo bisogno di partecipare. Dobbiamo aspettare il momento in cui potremo dimostrarci pienamente", avrebbe detto Prigozhin. Il fondatore di Wagner prosegue suggerendo che il loro soggiorno in Bielorussia potrebbe essere temporaneo e invita i suoi combattenti a prepararsi a viaggiare altrove. "Dovremmo prepararci, migliorare e partire per un nuovo viaggio in Africa", avrebbe affermato.

LE MASCHERE DI PRIGOZHIN E PUTIN

3. PER 007 GB, 'PUTIN È STATO COSTRETTO A UN ACCORDO CON PRIGOZHIN'

(ANSA) - Il capo dell'intelligence estera britannica (MI6), Richard Moore, resta convinto che Vladimir Putin sia stato indebolito dalla recente rivolta rientrata dei mercenari del gruppo Wagner e che alla fine non abbia avuto "altra scelta" se non raggiungere un qualche accordo di compromesso con il loro capo, Yevgeny Prigozhin: oligarca per anni considerato suo fedelissimo.

VLADIMIR PUTIN E EVGENIJ PRIGOZHIN - VIGNETTA

Lo riportano i media internazionali, citando un altro passaggio del discorso pubblico fatto nelle scorse ore da Moore a Praga a margine di una visita nella Repubblica Ceca. Nell'interpretazione del numero uno dell'M6, il presidente russo non è stato in realtà in grado di "reagire" in modo deciso al tentativo di 'marcia su Mosca; ma si sarebbe limitato a "stringere un accordo con Prigozhin attraverso i buoni uffici del leader della Bielorussia (Aleksandr Lukashenko) per salvarsi la pelle".

VLADIMIR PUTIN E EVGENIJ PRIGOZHIN - VIGNETTA

"Se guardiamo ai comportamenti di Putin, vediamo che quel giorno ha iniziato a dare del traditore a Prigozhin, salvo poi perdonarlo... e invitarlo pochi giorni dopo per un tè", ha proseguito Moore, sottolineando come il fondatore dei Wagner sia al momento "vivo e libero" malgrado "l'insurrezione": in grado di "fluttuare" apparentemente fra Russia e Bielorussia. "Penso quindi che probabilmente Putin sia sotto pressione", ha insistito il capo dell'intelligence estera di Sua Maestà. non senza ammettere tuttavia di non poter avere certezze: poiché "queste cose sono misteriose persino per me".

VLADIMIR PUTIN E EVGENIJ PRIGOZHIN - ILLUSTRAZIONE foto di travestimenti di evgenij prigozhin 2 LA FOTO DI EVGENIJ PRIGOZHIN PUBBLICATA SU TELEGRAM DAL GRUPPO WAGNER soldi trovati nel rifugio di prigozhin 5 meme vladimir putin prigozhin soldi trovati nel rifugio di prigozhin 2 soldi trovati nel rifugio di prigozhin 3 soldi trovati nel rifugio di prigozhin 1 evgeny prigozhin sorride dopo il tentato golpe soldati gruppo wagner un selfie con prigozhin dopo il tentato colpo di stato MEME SU PUTIN E PRIGOZHIN BY EMILIANO CARLI foto di travestimenti di evgenij prigozhin 3 foto di travestimenti di evgenij prigozhin 4 foto di travestimenti di evgenij prigozhin 1 soldati gruppo wagner foto di travestimenti di evgenij prigozhin 5 soldati gruppo wagner foto di travestimenti di evgenij prigozHin 6