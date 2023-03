A CHI PARLA ELLY SCHLEIN? – LA SEGRETARIA DEL PD HA UN INDICE DI GRADIMENTO SECONDO SOLO A GIORGIA MELONI - LE VALUTAZIONI PIÙ POSITIVE PER LEI PROVENGONO DA ELETTORI DI ETÀ PIÙ ELEVATA, PIÙ SCOLARIZZATI (LAUREATI O DIPLOMATI), PIÙ ABBIENTI, RESIDENTI NEI CAPOLUOGHI. LA VERA SFIDA PER LA SCHLEIN SARÀ CONQUISTARE CONSENSO TRA GIOVANI, I CETI MENO ABBIENTI, NELLE AREE RURALI E NEI PICCOLI COMUNI: DOVRÀ FAR USCIRE IL PD DALL’IMMAGINE DI PARTITO DI FIGHETTI DELLA ZTL…

Estratto dell’articolo di Nando Pagnoncelli per il “Corriere della Sera”

La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd ha destato grande sorpresa per aver ribaltato il voto degli iscritti […] Le prime valutazioni sulla neosegretaria sono indubbiamente condizionate dalla sua notorietà che risulta ancora limitata (il 30% dichiara di non conoscerla): un italiano su quattro esprime gradimento, mentre il 45% ne dà un giudizio negativo.

La prevalenza di giudizi negativi su quelli positivi riguarda tutti gli esponenti politici, con l’eccezione di Giorgia Meloni che guida la graduatoria di popolarità dei leader. L’indice di gradimento di Schlein, calcolato escludendo chi non la conosce, si attesta a 36, ossia al secondo posto dopo la premier, facendo prefigurare un «derby» femminile del tutto inedito nella politica italiana.

Al momento le valutazioni più positive provengono dai segmenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato maggiormente l’elettorato dem: elettori di età più elevata, più scolarizzati (laureati o diplomati), più abbienti, residenti nei capoluoghi. La vera sfida per la Schlein, quindi, sarà quella di conquistare consenso tra giovani, i ceti meno abbienti, nelle aree rurali e nei piccoli Comuni, insomma quella di far uscire il Pd dall’immagine un po’ elitaria (non a caso fu definito «partito-Ztl») e riportarlo a contatto con altre realtà.

[…] I meno convinti della possibilità di un rilancio sono gli elettori di Azione-Iv, i quali paventano uno spostamento a sinistra del Pd. […] prevale infatti l’idea che il Pd sarà più vicino alle tematiche ambientali (36%), più di sinistra (33%), più attento alle istanze dei giovani (28%), più vicino ai ceti deboli (25%), più capace di comunicare chiaramente le proprie idee (25%), più radicale (24%). […] Inoltre, un posizionamento più netto potrebbe portare ad una forte competizione con il M5S che con la leadership di Conte si è schierato nel campo progressista e ha puntato sui temi della protezione sociale, della tutela ambientale e dei diritti.

Da ultimo, il tema delle alleanze […] L’incertezza riguarda anche l’elettorato dem: 33% prevede un’alleanza in ambito locale mentre il 30% prefigura un’alleanza finalizzata alla guida del Paese; tra i M5S, invece, l’ipotesi di un’alleanza solida per un’alternativa di governo è quella più gettonata (41%). Più complesso sembra invece il rapporto con Azione-Iv rispetto al quale emergono scetticismo da parte degli italiani (20% prevede una collaborazione limitata solo ad alcuni temi, 19% esclude qualsiasi forma di accordo e il 39% non si esprime) e una discreta freddezza tra gli elettori del Terzo polo, la cui maggioranza relativa (33%) non pronostica alcuna alleanza con il Pd.

Nel complesso un elettore dem su tre (34%) pensa che a Schlein convenga allearsi con il M5S, l’11% con Azione-Iv, il 23% con entrambi, riportando d’attualità l’ipotesi del «campo largo», mentre il 18%, probabilmente nostalgico della «vocazione maggioritaria», ritiene sia meglio evitare qualsiasi alleanza. […]