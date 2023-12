22 dic 2023 19:47

A CHI LA QUERELA? A NOI! – LA POPPUTA EX DEPUTATA DEL M5S, VALENTINA CORNELI, RISCHIA DI FINIRE DAVANTI AL GIUDICE PER UN POST FACEBOOK DEL 2019 IN CUI ATTACCAVA GIORGIA MELONI: “LE PIACEREBBE RIMETTERE LE MANI SULLA MAFIA CAPITALE, EH? QUESTA È LA DESTRA E NON CAMBIERÀ” – LA DUCETTA L'HA CITATA IN GIUDIZIO, MA LA CORNELI CHIEDE DI AVVALERSI DELL’IMMUNITÀ PARLAMENTARE – IL RELATORE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI DELLA CAMERA, L'EX GRILLINO DEVIS DORI, HA PROPOSTO DI RESPINGERE LA RICHIESTA. E ORA DECIDERA’ L’AULA…