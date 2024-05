CON CHI S’ACCOPPIA ORBAN? – IL “VIKTATOR” CONTINUA A FLIRTARE SIA CON GIORGIA MELONI CHE CON MARINE LE PEN: “IL FUTURO DELLA DESTRA IN EUROPA È NELLE LORO MANI”. IL PREMIER DI BUDAPEST SOGNA UN’IMPROBABILE AMMUCCHIATA: SA DI ESSERE MOLTO ATTRAENTE PER LE DUE BIONDE VISTO CHE IL SUO PARTITO, FIDESZ, AVRÀ UNA DECINA DI SEGGI, CHE PERMETTEREBBERO AI CONSERVATORI DELLA DUCETTA DI DIVENTARE IL TERZO GRUPPO SUPERANDO “RENEW”. IL PREZZO, SARÀ L’IRRILEVANZA: IL FILO-RUSSO ORBAN È CONSIDERATO UN PARIA…

1. ORBAN, 'LE ELEZIONI EUROPEE DECIDERANNO SU GUERRA O PACE'

(ANSA) - "Queste sono elezioni storiche. Fra 10 anni saranno viste come le elezioni che hanno deciso sulla pace o la guerra in Europa": lo ha detto, in un'intervista al settimanale francese Le Point, il primo ministro ungherese Viktor Orban, secondo il quale "il futuro della destra in Europa è nelle mani di Giorgia Meloni e Marine Le Pen".

2. LA DOPPIA TENTAZIONE DI ORBÁN, TRA CONSERVATORI E LE PEN

Estratto dell’articolo di Francesca Basso per il “Corriere della Sera”

Che impatto avrà sugli equilibri al Parlamento europeo l’espulsione del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AFD) dal gruppo Identità e democrazia (Id)? Secondo gli ultimi sondaggi condotti da Europe Elects per Euractiv, alle Europee il gruppo Id, in cui siede la Lega, otterrebbe 68 seggi, diventando il quinto mentre prima dell’espulsione era tra il terzo e il quarto posto in gara con i conservatori dell’ecr. AFD varrà circa 15 seggi.

L’Ecr, di cui fa parte Fratelli d’italia, è sempre in crescita rispetto al 2019 ma scende a 75 seggi rispetto agli oltre 80 dei sondaggi delle settimane passate. In questo scenario, i liberali di Renew Europe si confermerebbero il terzo gruppo […] con 86 eurodeputati — anche se rispetto al 2019 perderebbero 16 seggi […] — dietro al Ppe (180) e ai Socialisti (138). La vera incognita è rappresentata dai non iscritti che sarebbero ben 76 […]

Tra questi […] c’è […] Fidesz, il partito del premier ungherese Orbán, che nel 2021 ha divorziato dal Ppe e che porta in dote una decina di eurodeputati. Le posizioni filorusse lo rendono una presenza ingombrante. Orbán ha manifestato in febbraio il desiderio di entrare nel gruppo dell’Ecr e in un’intervista a Le Point ha detto che è ancora «all’ordine del giorno» ma ha anche aggiunto che «tutto può essere riscritto» ora che l’Afd è stato espulso da Id.

Orbán ha auspicato un rafforzamento della cooperazione tra la premier Meloni e Marine Le Pen, leader del Rassemblement national che siede nell’id. Se i sondaggi saranno confermati, l’ingresso di Fidesz farebbe diventare i conservatori il terzo gruppo scalzando Renew, che il 10 giugno dovrà decidere se mantenere al proprio interno il partito liberale olandese Vvd, che ha accettato di formare un governo con l’estrema destra di Geert Wilders.

