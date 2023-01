CHI C’ERA AD HAMMAMET PER RICORDARE BETTINO CRAXI? - OLTRE AI FIGLI BOBO E STEFANIA, VOLATI IN TUNISIA A 23 ANNI DALLA SCOMPARSA DEL LEADER SOCIALISTA, C'ERANO I CAPIGRUPPO DI FORZA ITALIA LICIA RONZULLI E ALESSANDRO CATTANEO INSIEME AI FORZISTI BATTILOCCHIO E TRIPODI – IN TUNISIA ANCHE UNA DELEGAZIONE LEGHISTA COMPOSTA DA NINO GERMANÀ E ANASTASIO CARRÀ. AD HAMMAMET ANCHE IL RENZIANO ROSATO – E DEL PD? NESSUNO...

[…] Stavolta a Hammamet per le iniziative della Fondazione Craxi, istituita in memoria del padre dalla senatrice di FI, presidente della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama, accanto a Stefania, a Bobo Craxi, alla famiglia dell’ex premier e leader del Psi per il ventitreesimo anniversario della sua morte a 65 anni in Tunisia, non c’è solo Forza Italia, rappresentata dai vertici parlamentari e di governo, con i capigruppo di Senato e Camera, Licia Ronzulli, che legge il messaggio di Berlusconi, e Alessandro Cattaneo, il deputato Alessandro Battilocchio e Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri, il cui titolare Antonio Tajani aveva già omaggiato Craxi in visita ufficiale dal presidente tunisino Saied.

In Tunisia sono giunte anche le delegazioni ufficiali della Lega di Matteo Salvini, con il vicecapogruppo al Senato Nino Germanà e il deputato Anastasio Carrà. Parole nette quelle di Germanà, numero due del capogruppo Massiliano Romeo in Senato: “Craxi è stato una grande figura politica che ha segnato una parte importante della storia politica del nostro Paese. È stato ingiustamente criticato e condannato. Ecco, io penso che la cosa peggiore che si possa fare a un politico come lui è quella di averlo accusato di corruzione, perché in politica un’accusa del genere equivale a quella di un omicidio”. Parole che richiamano quelle già pronunciate per primo da Tajani. […]

Ad Hammamet c’è anche Ettore Rosato, per Italia Viva […] Rosato sottolinea con chiarezza il discorso di Craxi, “un grande riformista”, che denunciò il problema del finanziamento illegale alla politica, “nel silenzio di tutti, mentre tutti sapevano, opposizioni di allora comprese”. […]

Accanto a Stefania al cimitero cristiano il sindaco di Hammamet, Moez Mrad, e Hamida Guembri, l’inseparabile assistente tunisino di Craxi, che compare anche nel film “Hammamet”. Stefania sottolinea che “anche quest’anno, poi, la politica italiana ha celebrato la figura dello Statista che ha dedicato la vita al suo Paese”. […] La presenza di Rosato di Iv fa oggettivamente risaltare ancora di più, ancora una volta l’assenza del Pd, ad eccezione di alcune presenze ma solo a titolo individuale tre anni fa per il ventennale. La Craxi è sferzante sulla crisi del Pd: “Magari potrebbero chiedersi se non aver fatto mai i conti con Craxi e con la loro storia non li abbia portati a questo punto”.

