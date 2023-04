CHI C’È DIETRO AL VIDEO DEI SOLDATI RUSSI CHE DECAPITANO UN PRIGIONIERO DI GUERRA UCRAINO? IL CAPO DEL GRUPPO WAGNER IERI HA PROVATO A SMENTIRE UN COINVOLGIMENTO DELLA BRIGATA: “È BRUTTO QUANDO LE TESTE DELLE PERSONE VENGONO TAGLIATE, MA NON HO TROVATO DA NESSUNA PARTE CHE CIÒ STIA ACCADENDO VICINO A BAKHMUT NÉ CHE SIAMO COINVOLTI”. MA UN EX COMBATTENTE DEL BATTAGLIONE SOSTIENE DI AVER RICONOSCIUTO LE VOCI DI ALCUNI SUOI EX COLLEGHI MERCENARI - IL VIDEO DI ZELENSKY: "I RUSSI SONO BESTIE..."

soldati russi decapitano un ucraino 2

«Lavoriamo, fratelli! Tagliategli la testa! Spezzategli la spina dorsale! Che c'è, non hai mai tagliato una c... di spina dorsale prima? Fino alla fine, c…!».

Il video diffuso ieri è oltre l'orrore, ma la storia merita di essere raccontata e ricostruita perché è un altro squarcio sulla mostruosità del male nella guerra della Russia all'Ucraina.

Le immagini sono state filmate da quello che sembra essere un soldato russo, mentre un suo commilitone taglia la testa - in un lago di sangue - a un uomo ancora vivo, che secondo i canali Telegram che hanno postato la storia, si ritiene sia un prigioniero di guerra ucraino. La vittima, all'inizio della scena, urla, grida «fa maleeee!», supplica «non farlo». Poi ovviamente non parla più.

Sono diversi i canali Telegram russi che ieri hanno rilanciato questo orrore. Che non va confuso con un secondo video […] dove si vedono due soldati ucraini già decapitati. Il secondo potrebbe esser stato filmato dai mercenari del Gruppo Wagner vicino a Bakhmut.

EVGENY PRIGOZHIN

[…] Evgheny Prigozhin, il fondatore del Gruppo Wagner, i cui combattenti sono già stati visti tagliare teste in Siria, ieri ha commentato: «È brutto quando le teste delle persone vengono tagliate, ma non ho trovato da nessuna parte che ciò stia accadendo vicino a Bakhmut e che i combattenti del Wagner Pmc siano coinvolti», ha detto. Ma il capo di Wagner non ha parlato del primo video: quello con l'esecuzione in diretta di un uomo mentre è vivo.

soldati russi decapitano un ucraino 4

Andrey Medvedev, l'ex combattente di Wagner che era fuggito in Norvegia (ma ora è agli arresti in Svezia per essersi allontanato illegalmente da Oslo), ha dichiarato in serata al dissidente Vladimir Osechkin, fondatore del sito Gulagu, di aver riconosciuto le voci di mercenari di Wagner nell'esecuzione. Ma non si hanno altre prove a confermarlo.

Sono immagini […] pubblicate e diffuse nel canale Telegram da un propagandista estremista russo già tristemente noto, Vladislav Pozdnyakov. Il canale si chiama Muzhskoye gosudarstvo, "Uno stato di maschi", è conosciuto per incitare alla violenza, in particolare contro le donne e la comunità Lgbt+. Per capire il livello di violenza del personaggio, il canale è stato bannato persino da VKontakte, il social media più diffuso in Russia. Che non è già di per sé esattamente un giardino fiorito.

EVGENY PRIGOZHIN E LA PRESUNTA CONQUISTA DI BAKHMUT

Non è stato possibile per ora geolocalizzare il filmato, che rappresenta la prima decapitazione filmata in diretta durante la guerra della Russia all'Ucraina. Probabilmente è accaduto nell'estate del 2022. […] Non si sa chi l'abbia passato al propagandista estremo Pozdnyakov. La Stampa - che ha visionato il suo canale (che è chiuso) - è a conoscenza della spiegazione data dall'estremista: dice di aver pubblicato il video alle 22,40, ma che già girava in non meglio precisate chat russe dalle 22,20. […]

soldati russi decapitano un ucraino 3

Secondo il collettivo di giornalisti indipendenti russi The Insider, in sottofondo si sente il nome "Varyag" nelle conversazioni radio. Quando la testa viene separata dal corpo, l'uomo che filma il video dice «mettetela in un sacco. E mandatela al comandante». Alcuni canali Telegram suggeriscono che il crimine sarebbe stato commesso nell'estate 2022.

volodymyr zelensky

[…] Un'altra organizzazione paramilitare che ha quasi subito commentato il video è il gruppo di neonazisti russi Rusich: «Rimarrete sorpresi da quanti di questi video appariranno gradualmente». Il gruppo combatte nel Donbass dal 2014, è famoso per ogni efferatezza, come il suo fondatore, il neonazista Alexei Milchakov.

Tuttavia Kyiv ha ufficialmente avvalorato come autentico il filmato, si è espresso prima il capo dello staff del presidente ucraino, Andriy Yermak, e poi ha deciso di parlarne direttamente Zelensky, facendo appello al mondo e alla Corte Penale de L'Aia. C'è chi dice che gli ucraini abbiano già identificato lo sventurato che è stato macellato e filmato.

