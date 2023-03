Estratto dell’articolo di Lirio Abbate per “la Repubblica”

Gli Angelucci sono una dynasty sanitaria tutta d’oro. È una famiglia che vede a capo dei suoi componenti Antonio (Tonino) Angelucci, 79 anni, che tempo fa in coincidenza con l’avvio di problemi avuti con la magistratura si è fatto candidare in Parlamento dove è stato eletto per quattro legislature consecutive, prima con Forza Italia, accanto a Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Denis Verdini, e adesso con la Lega di Matteo Salvini.

Lo scettro però lo detiene pubblicamente Giampaolo Angelucci, 52 anni, detto “Napoleone”, figlio del capostipite. […]

Hanno cliniche private nel Lazio, convenzionate con i soldi pubblici regionali, e poi altre strutture anche in Puglia e Abruzzo. E adesso puntano ad espandersi verso il Nord. In progetto c’è una marcia sulla Lombardia dove vogliono sgomitare e farsi largo per afferrare pure loro la grossa fetta di soldi pubblici che ogni anno è destinata ai privati.

La testa di questa grande holding si chiama Tosinvest. Ma cassaforte è la Spa di Latigos Sca, che è la holding lussemburghese della famiglia Angelucci […]. Qui finiscono i grandi flussi di denaro gestiti dalla famiglia che oggi è legata, a doppio mandato, con Matteo Salvini. Tonino ha sempre avuto stretti rapporti con i politici, e quelli che hanno provato ad opporsi […] subivano affronti personali e proteste in cui alla fine aveva la meglio l’imprenditore della Sanità.

E proprio su questo settore regionale, con Francesco Rocca presidente del Lazio, sembra allungarsi l’ombra di Angelucci. Intanto perché Rocca è stato presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione San Raffaele fino a pochi giorni prima della sua candidatura. E anche se questa Fondazione dicevano che non gestiva quasi nulla nel Lazio, occorre sottolineare che amministra un centro di cura a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi: una struttura da 170 dipendenti […].

[…] Insomma, il governatore sembra molto legato a Tonino. Con un passato vicino ad Allenza Nazionale, ai tempi di Gianfranco Fini, Angelucci è passato in Forza Italia che gli ha garantito un posto in Parlamento per tre legislature, […] adesso è salito sul carroccio di Salvini, che è il fidanzato della figlia del banchiere toscano Denis Verdini, già coordinatore del Pdl, uno dei migliori amici di Tonino Angelucci.

[…] Qualche anno fa, dopo che la Banca d’Italia ha commissariato il Credito cooperativo fiorentino di cui era presidente Verdini, ha imposto a lui e a sua moglie, Maria Simonetta Fossombroni di coprire il buco e ripianare il “rosso” di oltre nove milioni di euro. A salvare il coordinatore del Pdl è stato proprio […] Antonio Angelucci che oggi dichiara un reddito di quattro milioni e mezzo.

Il re delle cliniche private romane […] ha elargito ai coniugi Verdini una somma complessiva di nove milioni e 334 mila euro. Salvandoli. […] a garanzia del prestito ha ottenuto l’ipoteca della grande tenuta “Villa Gucci”, con oltre ventimila ettari di terreno, un casolare, campi da tennis e piscina, subito fuori Firenze, nella quale vive Denis Verdini.

[…] Oggi Angelucci è deputato leghista, componente della commissione Cultura, scienza e istruzione. In passato è stato indagato in varie indagini, ma alla fine è uscito sempre indenne. È stato pure denunciato dalla sua ex convivente, […] che lo accusava di averla lasciata, abbandonando la casa in cui coabitavano insieme con il bambino. La donna lo ha accusato di averla fatta pedinare e minacciare. Querela rimessa dopo che la notizia era stata pubblicata dai giornali.

I quotidiani (informazione di destra) sono ora il pallino di Giampaolo e Tonino Angelucci, già editori di Libero e Il Tempo , che portano sotto la loro proprietà pure Il Giornale , lo storico quotidiano milanese fondato da Indro Montanelli e da 30 anni di proprietà della famiglia Berlusconi. Insomma, con la Sanità in poppa puntata verso la Lombardia, per evitare che la “fortuna” non molli questa famiglia è decisivo sporcarsi le mani d’inchiostro per contare davvero .

