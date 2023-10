CHI STA CON I PALESTINESI? IL LEADER CECENO RAMZAN KADYROV E IL SAUDITA BIN SALMAN - IL TAGLIAGOLE DI PUTIN CHIEDE “LA FINE DELL’ESCALATION”: “FACCIO APPELLO AI LEADER DELLE NAZIONI MUSULMANE, CREATE UNA COALIZIONE E CHIAMATE QUELLI CHE VOI CONSIDERATE AMICI, L'EUROPA E TUTTO L'OCCIDENTE, COSÌ ALMENO NON BOMBARDERANNO I CIVILI CON LA SCUSA DI COLPIRE I TERRORISTI” - IL PRINCIPE SAUDITA: “SIAMO AL FIANCO DEL POPOLO PALESTINESE PER OTTENERE I SUOI LEGITTIMI DIRITTI A UNA VITA DIGNITOSA” - ABU MAZEN VERSO LA VISITA A MOSCA…

RAZMAN KADYROV VLADIMIR PUTIN

Kadyrov,a fianco dei palestinesi pronti a ristabilire pace

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Sosteniamo la Palestina e chiediamo la fine della escalation. Se necessario siamo pronti a inviare le nostre unità in qualità di forze di peacekeeping per ristabilire l'ordine e affrontare chi crei problemi".

Così il leader ceceno Ramzan Kadyrov su Telegram. "Faccio appello ai leader delle nazioni musulmane, create una coalizione e chiamate quelli che voi considerate amici, l'Europa e tutto l'Occidente, così almeno non bombarderanno i civili con la scusa di colpire i terroristi", afferma Kadyrov, dato in fin di vita dai media ucraini. "Sono stato in Israele, con la mia delegazione pacifica abbiamo avuto a che fare con le provocazioni. In ogni caso, chiedo la fine dell'escalation", ha aggiunto.

bin salman

Salman, l'Arabia Saudita è al fianco del popolo palestinese

(ANSA) - RIAD, 10 OTT - Il sovrano de facto dell'Arabia Saudita ha detto al presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen) che sta lavorando per prevenire "un'espansione" del conflitto dopo l'attacco a sorpresa di Hamas contro Israele, riferiscono i media statali sauditi.

Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha anche detto ad Abbas che il regno del Golfo continua a "stare al fianco del popolo palestinese per ottenere i suoi legittimi diritti a una vita dignitosa, realizzare le sue speranze e aspirazioni e raggiungere una pace giusta e duratura", ha riferito l'Agenzia di stampa saudita (Spa).

Abu Mazen

Presidente palestinese Abu Mazen verso visita a Mosca

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) sta preparando una visita a Mosca. Lo afferma l'ambasciatore palestinese in Russia, Abdel Hafiz Nofal. "Siamo in contatto con Mosca quotidianamente. Ora sono in corso i preparativi per la visita del presidente Abbas", ha dichiarato il diplomatico citato dai media russi.

"Stiamo aspettando una dichiarazione ufficiale da parte del Cremlino su quando avrà luogo la visita", ha spiegato Nofal specificando che già "è stato raggiunto un accordo secondo cui Abbas verrà qui a Mosca". Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato Abu Mazen l'ultima volta un anno fa a margine di una conferenza regionale in Kazakistan. Abbas ha visitato la Russia l'ultima volta due anni fa.