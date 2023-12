21 dic 2023 18:46

PER CHI SUONA “LA CAMPANA”? PER LE TRUPPE MELONIANE! – MINISTRI, DEPUTATI E DIRIGENTI DI FRATELLI D'ITALIA SI SONO RITROVATI NEL RISTORANTE ROMANO, DI PROPRIETÀ DEL DEPUTATO PAOLO TRANCASSINI, PER GLI AUGURI DI NATALE E PER FESTEGGIARE IL NO AL MES – PRESENTI ARIANNA MELONI, DANIELA SANTANCHÉ, FABIO RAMPELLI E ANCHE PATRIZIA SCURTI, E L'OMBRA DELLA DUCETTA: LA PREMIER, A CASA CON L'INFLUENZA, AVEVA PROMESSO UN COLLEGAMENTO VIDEO. MA ALL'ULTIMO HA DATO FORFAIT – I PRESENTI SI SONO CONSOLATI CON PANETTONE E BOLLICINE (MADE IN ITALY, SI SPERA...)