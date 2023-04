18 apr 2023 16:00

CHI VA PER GRIGLIARE RIMANE GRIGLIATO! IL SINDACO DI BOLOGNA, MATTEO LEPORE, HA VIETATO I BARBECUE PER RIDURRE L’INQUINAMENTO DELL’ARIA. MA QUANTA CARBONELLA IN FIAMME CI VUOLE PER PEGGIORARE SENSIBILMENTE L’ARIA CHE SI RESPIRA? UTILE O NO, LA MISURA HA GIÀ "ROSOLATO" UN UOMO CHE È STATO MULTATO DAGLI ZELANTI VIGILI PER AVER PROVATO A CUOCERSI UN PO’ DI CARNE ALLE GRIGLIA: DOVRÀ PAGARE 200 EURO…