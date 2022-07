PER CHI VOTEREBBERO GLI ITALIANI? - FRATELLI D’ITALIA PRIMO PARTITO AL 22,5% POI IL PD AL 21,08% - IL M5S PRECIPITA AL 10,7% E LA LEGA ARRETRA ANCORA SCENDENDO AL 14,5% - IL PARTITINO DI DI MAIO INIZIA A FARE CAPOLINO NELLE RILEVAZIONI: E’ DATO TRA L'1 E IL 3 PER CENTO - FORZA ITALIA SI E’ RIANIMATA ALL’8,3 - AZIONE DI CALENDA AL 4,5 - CRESCE ITALEXIT DI PARAGONE (2,6%)

Da www.repubblica.it

Tra il braccio di ferro con il governo e l'addio del ministro degli Esteri, per il Movimento 5 Stelle non è un periodo di alti consensi. A certificarlo è il sondaggio Supermedia/Youtrend secondo cui, rispetto all'ultima rivelazione del 23 giugno, il partito di Giuseppe Conte dopo la scissione di Luigi Di Maio perde l'1,6 per cento e si attesa al 10,7. Insieme per il futuro, il nuovo gruppo del titolare della Farnesina alla Camera e al Senato, i consensi si aggirano tra l'1 e il 3 per cento.

Ma dopo il flop del centrodestra ai ballottaggi delle amministrative emerge anche un altro dato: la Lega (complice anche i dissidi tra governisti e Salvini) arretra rispetto a Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni resta infatti al vertice delle preferenze con il 22,5% (perde lo 0,1), mentre il Carroccio arranca dietro al Pd (che con il 21,08 per cento guadagna lo 0,4) e cala dello 0,4% fermandosi al 14,5 per cento dei consensi. Sotto al M5S c'è, invece, Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi guadagna comunque lo 0,3 per cento e si attesta all'8,3%, unico partito del centrodestra a salire nelle preferenze.

Gli altri partiti

Tra i partiti sotto al 3 per cento il sondaggio di Supermedia/Youtrend registra un leggerissimo aumento delle preferenze (+0,2%) di Italexit di Gianluca Paragone (che arriva al 2,6%), dei Verdi (2,2%) e di Sinistra Italiana (2,1 per cento). Sopra la soglia del 3% +Europa/Azione, che però cala dello 0,3 e scende al 4,5 per cento.

Le coalizioni

Nel complesso, la maggioranza che sostiene Draghi perde l'1,6 per cento, Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è al 47,5% (-0,2), mentre il centrosinistra resta stabile al 29 per cento. Leu guadagna lo 0,2 e arriva al 4 per cento.